El Consejo Regulador afronta su renovación en un momento crítico y vísperas del centenario

La Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR), en la práctica también el Consejo Regulador, está en pleno proceso de renovación de la representatividad. A finales de mes, en concreto el día 30 de abril, termina el plazo para presentar las acreditaciones, tanto para las organizaciones bodegas como para las asociaciones del sector productor, aunque no está previsto conformar los nuevos órganos de representación hasta mediados de junio. Es decir, que el actual pleno del Consejo Regulador y su presidente, Fernando Ezquerro, cumplirán la efeméride del centenario prevista para el 6 de junio.

Entre las novedades más importantes del proceso electoral en curso está la baja voluntaria de Bodegas Familiares de Rioja, asociación que en 2021 acreditó el 8% de la representación bodeguera y que ya anunció públicamente que no se presentaría al nuevo proceso electoral –de hecho abandonó las mesas de gestión de la DOCa en septiembre de 2023–.

La agrupación, que en el pasado proceso electoral recibió el apoyo de más de 216 bodegas –más de la mitad de las que delegaron entonces su apoyo expreso– ha hecho campaña directa a favor del 'no voto', aunque, suceda lo que suceda, como el sistema de representación del sector no tiene en cuenta el número de apoyos individuales, el hecho de que voten muchos o pocos inscritos no tiene un efecto real sobre el reparto de fuerzas, más allá de la propia credibilidad del sistema.

Composición de la Interprofesional del Vino de Rioja FUENTE: DOc Rioja SECTOR COMERCIAL 100 VOTOS GR. RIOJA 12 vocales (85 votos) ARAEX 1 vocal (2 votos) ABRA 1 vocal (3 votos) ABC 2 vocales (10 votos) Opas 59 votos votos Cooperativas 41 votos SECTOR PRODUCTOR 100 VOTOS Cooperativas 43 votos FECOAR 5 vocales (34 votos) DOLARE (Álava) 1 vocal (3 votos) UCAN (Navarra) 1 vocal (4 votos) Opas 57 votos ASAJA 5 vocales (34 votos) UAGR 1 vocal (8 votos) UAGA 1 vocal (7 votos) UPA 1 vocal (6 votos) UAGN 1 vocal (4 votos)

Otra de las novedades es la desaparición de Ehne –el pequeño sindicato agrario navarro–, que en las pasadas elecciones no alcanzó el 1% mínimo que se exige a las organizaciones fundadora, con lo que quedó fuera de las mesas y no se ha vuelto a presentar en este nuevo proceso.

De hecho, ambas organizaciones, tanto Bodegas Familiares como Ehne, si decidieran volver en un futuro a presentarse para volver a formar parte de la OIPVR y del Consejo Regulador deberían acreditar al menos el 10% de la rama comercial en el primer caso y otro tanto de la productora en el segundo al haber perdido la condición de organizaciones fundadoras. Es decir, difícil no, lo siguiente.

Las elecciones, o el proceso de renovación, estrenan también cambios estatutarios que afectan, tanto a las bodegas como a los representantes de los viticultores. En este sentido, en la rama comercial sigue dominando el 'tanto vendes, tanto vales', aunque con algún matiz nuevo. Es decir, lo que cuenta de forma general sigue siendo el volumen de vinos vendidos y siguen valiendo más los grandes reservas, los reservas, los crianzas y, por último, los genéricos independientemente de su precio real en el mercado. Ahora bien, si una bodega acredita, mediante auditoría externa, que vende sus botellas al doble del precio medio de Rioja, multiplicará por 1,5 la representatividad que haya obtenido según el sistema de ponderación inicial, muy criticado por las bodegas familiares al penalizar a los vinos genéricos.

Menos hectáreas

En la rama productora, la principal novedad viene también por cambios estatutarios y es que, para evitar la 'intromisión' del sector comercial en el productor –hecho que denunció el sindicato UPA en los tribunales–, las sociedades de viñedo en cuya propiedad participa una bodega en más de un 25% no pueden delegar su voto a ninguna organización agraria para evitar la doble representación. De hecho, ya han sido eliminadas del censo más de 2.000 hectáreas por renuncia de este tipo de sociedades y, seguramente, con las impugnaciones que se produzcan durante la convalidación de los resultados, la cifra será superior en casos en que no haya renuncia voluntaria.

32 vocales se eligen, en función de los votos: cien por la rama comercial (bodegas) y cien por la productora (cooperativas y sindicatos agrarios).

Esta circunstancia podía tener influencia en el reparto de fuerzas del subcenso de las organizaciones agrarias, puesto que las cooperativas no entran en la competencia, ya que tienen un porcentaje reservado en función de las hectáreas de sus socios, más un corrección al alza en función de los litros comercializados con marca propia.

Asimismo, también es novedad –en este caso a insistencia de la UAGA alavesa– que las bodegas que no hayan tenido comercialización en los últimos cuatro años puedan votar –hasta ahora no lo hacían porque sus litros eran graneles internos–, pero lo harán en la rama productora a través de la cesión de sus hectáreas.

La presidencia

Evidentemente, otra novedad es que la rama comercial, las bodegas, recuperarán la presidencia por el acuerdo rotatorio entre los dos sectores. Hoy es Fernando Ezquerro, en representación de las cooperativas (productores), quien ocupa el cargo. Tras el proceso, con toda seguridad el Grupo Rioja seguirá siendo la organización bodeguera dominante por goleada y, por tanto, la que propondrá un candidato, aunque por el momento nada se sabe en un contexto de crisis profunda en el sector, que no hace de la presidencia del Consejo Regulador un puesto precisamente agradable en estos momentos.

Las bodegas Grupo Rioja seguirá arrasando, mientras que ABRA y Araex tendrán que llegar al 1% con pandemia y crisis Cuatro asociaciones bodegueras y dos de ellas, las alavesas, muy minoritarias

Al proceso de renovación se han presentado, además de Grupo Rioja –la organización claramente dominante con el 85% de los votos y doce de los dieciséis vocales comerciales–, la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC), que actualmente cuenta con dos vocales y un 10% de la representación. Están también entre las opciones para optar por las bodegas las pequeñas bodegas alavesas de ABRA y el grupo de exportadores de Rioja Alavesa (Araex), que en el pasado proceso de renovación tuvieron que conformarse con un 3% y un 2% de los cien que se reparte el sector comercial. Las cuatro alternativas son fundadoras, por lo que les sirve con sacar el 1% de la representación de la rama comercial para continuar en el Consejo Regulador.

Por primera vez, las bodegas con derecho a voto han recibido una carta del Consejo Regulador en la que pueden elegir, si así lo consideran porque es voluntario, qué organización desean que les represente entre las cuatro que se presentan a las elecciones.

Es probable que ABC, si sus bodegas acreditan por auditoría que venden más de dos veces por encima del precio medio de Rioja, logre mejorar su representación por el cambio de los estatutos, aunque lo que está fuera de toda duda es que Grupo Rioja seguirá siendo la organización claramente dominante y sin la cual seguirá sin ser posible acuerdo alguno, aunque la promueva el resto de la mesa.

Hoy tiene el 85% de los votos de la rama comercial, mientras que habrá que ver si, pandemia y crisis de por medio, ABRA y/o Araex son capaces de alcanzar al menos el 1% para mantenerse como fundadores.

Los productores Las más de 2.000 hectáreas eliminadas y que en buena parte iban a ARAG-Asaja pueden alterar las cosas Un trámite para cooperativas y mucha competencia entre los sindicatos agrarios

En el sector productor, las cooperativas parten con un porcentaje del subcenso viticultor que equivale al viñedo inscrito en manos de sus asociados. En 2021 fue el 37% del viñedo y, en este caso, la delegación de voto es automática de socios a sociedad, por lo que este proceso es tranquilo para ellas.

Además, suman un tanto por ciento en función de la comercialización de vinos etiquetados de forma que, en 2021, se fueron hasta el 43%. Ahora se calculará de nuevo –es posible que baje por la crisis– y el porcentaje resultante se lo reparten entre Fecoar (La Rioja), UCAN (cooperativas navarras) y Dolare (alavesas)

El resto (57% en 2021) es la tarta que se disputan las organizaciones agrarias, que están en plena campaña, y bastante agresiva por cierto. La representación se obtiene en función del número de hectáreas acreditadas. Es decir, no importa el número de viticultores, sino la superficie delegada por cada adscripción. Y no hay votación, sino que son las propias organizaciones los que piden uno por uno los apoyos al viticultor. En principio, UAGA estaría sola en Álava, pero ARAG-Asaja modificó sus estatutos hace años para captar votos en toda la DOCa. También lo hizo UPA y, para Navarra, donde se presenta sólo UAGN, lo ha hecho ahora igualmente la UAGR.

Es decir, hay mucha competencia y las más de 2.000 hectáreas de sociedades de bodegas ya no juegan como en anteriores ocasiones al ser eliminadas para que no haya doble representación a ambos lados de la mesa. Es más del 10% del censo potencial de viñedo de los sindicatos agrarios (no cuenta el de cooperativas ni el de sociedades con NIF coincidente), con lo que habrá que ver sus efectos.