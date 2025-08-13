Cien puntos para al Aro de Bodegas Muga

La Rioja Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:13 Comenta Compartir

El vino más icónico de Bodegas Muga, Aro 2021, ha sido reconocido con la máxima calificación de 100 puntos por la prestigiosa publicación norteamericana Jeb Dunnuck. El informe, elaborado por Virginie Boone, destaca los mejores vinos de Rioja entre las añadas 2017 y 2023, situando a Aro en lo más alto de la región.

Este reconocimiento consolida a AroO 2021 como uno de los grandes vinos de la historia reciente de Rioja. La misma añada ya había obtenido la máxima puntuación en el informe de Club Oenologique y fue elegido como el vino de Rioja más recomendado del año por Wine Spectator.

Eduardo Muga, tercera generación de la familia Muga, ha valorado así este reconocimiento: «Este 100 no es solo un logro técnico, sino la recompensa a una manera de entender el vino basada en el respeto al origen, al tiempo y al trabajo bien hecho. Aro es la expresión más depurada de nuestro viñedo y nuestra filosofía.»

Aro es el resultado de un esmerado trabajo en las mejores viñas que la familia tiene en propiedad. Se trata de una selección, tanto en el campo como en bodega, que da lugar a un ensamblaje compuesto por las variedades autóctonas tempranillo y graciano. ARO no se elabora todos los años: solo ha salido al mercado en 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 (también con 100 puntos Dunnuck) y, ahora, en 2021. De producción limitada, tan solo se han elaborado 6.200 botellas de la mencionada cosecha. En lo relativo a su elaboración, Aro fermenta siempre en depósitos de madera, de pequeña capacidad, sin control de temperatura y con levaduras indígenas. Respecto a su crianza, permanece durante 18 meses en barricas nuevas de roble francés y, tras esta, se realiza una ligera clarificación con clara de huevo fresco.