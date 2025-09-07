Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas

Vitalia prevé abrir su primera residencia de personas mayores en La Rioja a finales de este mismo año. La construcción ya se está finalizando ... en el último tramo de la avenida de Lobete de Logroño. Con 140 plazas divididas en 130 habitaciones individuales y 5 dobles, se espera la contratación de unos 75 trabajadores, la mayoría auxiliares de gerocultor, pero también fisioterapeutas, enfermeras, médico, psicólogo, trabajador social…

«Ningún servicio será externalizado, todo será propio, incluida la cocina. Y estamos empezando a conformar la plantilla, aunque tenemos problemas para encontrar enfermeras, auxiliares y fisioterapeutas», reconoce a Diario LA RIOJA Gustavo García, miembro del consejero de Vitalia. El concepto de la residencia es «muy abierto en todo», según palabras de García. «Queremos que sea extremadamente luminosa, porque la luz para los mayores es fundamental. No habrá nada compasivo con la edad, ni en colores ni en mensajes. Para nosotros es fundamental el equipamiento y la decoración», describe el consejero de Vitalia.

Durante estas semanas esperan tramitar las licencias municipal y autonómica para poder abrir y será entonces cuando empezarán a recoger reservas con el fin de empezar a prestar servicio en noviembre, «pero no queremos precipitarnos para no ejercer presión, quien va a una residencia es porque lo necesita, si no está en casa». Aunque privada, la residencia Vitalia está abierta a contar con plazas concertadas de la comunidad autónoma y también de prestación vinculada para dependientes.

La empresa aragonesa, que cuenta con residencias, hospitales, centros de día, de salud mental y de discapacidad, es la segunda del sector a nivel nacional tras DomusVi pero la primera en expansión. De hecho, actualmente construye otros tres centros en Navarra y Huesca, y la de Logroño será la número 79. La residencia, de seis plantas, tendrá nueve unidades de convivencia de un máximo de quince personas, con servicios novedosos como neurorrehabilitación. Otra innovación serán los espacios privados para familiares. «Contaremos con un comedor, con menú a elegir, para que las familias puedan venir a comer, y un apartamento para las situaciones de fase terminal y cuidados paliativos, para que puedan estar cerca de sus seres queridos en los últimos momentos», subraya Gustavo García. Sobre las tarifas, el consejero de Vitalia no concreta una cifra pero apunta a que serán «de nivel medio-alto, en función de los que se dan en la ciudad».