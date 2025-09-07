LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La nueva residencia de personas mayores de Vitalia, al final de la avenida de Lobete, en Logroño. D.M.A.

Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas

La empresa aragonesa estima la contratación de 75 trabajadores, sobre todo auxiliares, y las tarifas serán «de nivel medio-alto»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:52

Vitalia prevé abrir su primera residencia de personas mayores en La Rioja a finales de este mismo año. La construcción ya se está finalizando ... en el último tramo de la avenida de Lobete de Logroño. Con 140 plazas divididas en 130 habitaciones individuales y 5 dobles, se espera la contratación de unos 75 trabajadores, la mayoría auxiliares de gerocultor, pero también fisioterapeutas, enfermeras, médico, psicólogo, trabajador social…

