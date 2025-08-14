El vino de Rioja triunfa en Suecia
Jueves, 14 de agosto 2025, 07:53
Ayer arrancó en Alfaro la vendimia de este año en la Denominación de Origen Calificada Rioja. Hace treinta años por estas fechas, mientras, faltaba todavía ... un tiempo para empezar a recoger las uvas, pero el vino mantenía un papel protagonista en las páginas de Diario LA RIOJA. Tal día como hoy de 1995 se hablaba, por ejemplo, de las exportaciones y de cómo Suecia se había situado en el primer consumidor extranjero de la DOCa. En los primeros seis meses del año había importado hasta seis millones de litros, lo que representaba un aumento del 54% con respecto al año anterior. A su estela quedaban Alemania y Reino Unido.
