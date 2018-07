La venta online, el principal problema Miércoles, 18 julio 2018, 08:25

En una sociedad cada vez más digitalizada, mucha gente opta directamente por hacer la compra desde casa, algo incompatible con el principal fuerte de estos negocios: la cercanía y el trato con el cliente. Ninguna de estas tiendas vende productos a granel a través de la web, bien por las características de la mercancía, porque no hay necesidad de hacerlo o porque directamente esto choca con el espíritu del negocio. Sea como fuere, esto no impide que estos establecimientos hayan sobrevivido o incluso se hayan fortalecido con el paso de los años, ya que ocupan un nicho de negocio muy particular que nos hace preguntarnos si estos lugares son vestigios del pasado o alternativas para el futuro.