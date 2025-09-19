LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un adoquinado que por fin se ha reparado, hoy en La Guindilla.

La suciedad, los patinetes y el velo, en el Teléfono del Lector de hoy

Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:51

  1. Imagen principal - A favor de prohibir el velo en el Sagasta

    A favor de prohibir el velo en el Sagasta

Iniciamos el Teléfono del Lector con una lectora que aplaude a la dirección del IES Sagasta «por no dejar llevar velo» en el centro y espera «que otros institutos hagan lo mismo».

Más información sobre este tema.

  1. Imagen principal - Malestar por la subida en agua y basuras

    Malestar por la subida en agua y basuras

Un gran malestar es lo que siente la siguiente vecina tras comprobar el recibo del agua. «He pagado 83 euros y antes pagaba sesenta y tantos; ya me han dicho que es porque ha subido el metro cúbico de agua en el Ayuntamiento, pero me parece vergonzoso». También considera «inaceptable» el incremento de la tasa de basuras. «Mi madre, que está fallecida, paga por su piso vacío 47 euros de basura cuando antes pagaba 29». «No hay derecho que digan que iban a bajar los impuestos y resulta que los han elevado», concluye.

  1. Imagen principal - «Deplorable estado» de los contenedores

    «Deplorable estado» de los contenedores

Otra comunicante se queja del «deplorable estado de los contenedores en muchos barrios de Logroño» y cita concretamente la calle Rafael Azcona, «donde desde hace semanas no se recoge el contenedor de vidrio, cosa que antes no pasaba, ya que se recogía casi a diario». Añade que alrededor de estos contenedores se acumulan recipientes de plástico y de vidrio, sobre todo, y que ha llegado a ver ratas.

  1. Imagen principal - Fiestas que «invitan a irse de Logroño»

    Fiestas que «invitan a irse de Logroño»

Llega ahora un mensaje cargado de ironía para el concejal de Festejos y el alcalde de la capital riojana. «No sé si trabajan para alguna agencia de viajes, porque parece que invitan a los logroñeses a que se vayan en fiestas por cómo las están organizando». El hombre considera que «el señor Miguel Sainz debería estar fuera ya». No especifica si fuera de Logroño o fuera del gobierno municipal.

  1. Imagen principal - Más control y multas para los patinetes

    Más control y multas para los patinetes

«¿Qué tiene que ocurrir en Logroño para que la Policía Local empiece a multar a todos estos niñatos que van con patines eléctricos sembrando el terror por las calles a toda velocidad?», se pregunta otro logroñés, que se teme que no adoptarán medidas hasta que haya algún muerto en un atropello. Y a esta queja añade otra: «Hay muchos dueños de perros que no llevan agua para limpiar después los pises de sus mascotas. A ver si empiezan también una campaña de sanciones contra ellos».

  1. Imagen principal - «Decepcionado» con el gobierno de Logroño

    «Decepcionado» con el gobierno de Logroño

La sección concluye con el mensaje de otro ciudadano que muestra su «total decepción» con la actual Corporación municipal de Logroño. Según reflexiona, «si hay una subida salarial de los políticos debe ir acompañada de responsabilidad y me estoy encontrando con un Logroño completamente sucio y desolado». A ello añade que «muchas familias se están encontrando con enormes recargos en sus recibos sin saber el porqué» y sin que, por otro lado, haya una buena prestación de servicios.

Un adoquinado que por fin se ha reparado

... y La Guindilla

Un adoquinado que por fin se ha reparado

Igual que los lectores remiten fotografías para denunciar el mal estado de algún punto de su municipio, también las envían cuando su petición es atendida. Es el caso de la ciudadana que los últimos días había criticado el peligro que suponía la ausencia de varios adoquines en el paso que comunica el parque San Adrián con el barrio de La Cava, en Logroño. «Por fin se ha solucionado y el adoquinado está completo», informa.

