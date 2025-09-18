LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una imagen de la edición del pasado año. Sadé Visual
Pelota

El Revellín acogerá el torneo de La Vendimia del 22 al 25 de septiembre

Los festivales de pelota aficionada, con entrada gratuita, comienzan a las 11.00 horas

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:14

La pelota aficionada no falta a su cita con las fiestas de San Mateo y volverá a concentrarse en el frontón del Revellín del 22 ... al 25 de septiembre, ambos incluidos, con la disputa de la XXXIV edición del Torneo de pelota de La Vendimia. Como viene siendo habitual en todas las actividades que organiza la Federación Riojana de Pelota, la entrada al frontón será gratuita y los festivales comenzarán a las 11.00 horas.

