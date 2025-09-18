El Revellín acogerá el torneo de La Vendimia del 22 al 25 de septiembre

La pelota aficionada no falta a su cita con las fiestas de San Mateo y volverá a concentrarse en el frontón del Revellín del 22 ... al 25 de septiembre, ambos incluidos, con la disputa de la XXXIV edición del Torneo de pelota de La Vendimia. Como viene siendo habitual en todas las actividades que organiza la Federación Riojana de Pelota, la entrada al frontón será gratuita y los festivales comenzarán a las 11.00 horas.

El lunes 22 el primer partido enfrentará a Irai-Mateo contra Guillermo-Kenai, para posteriormente acoger el duelo entre O. Lázaro-Petaca contra Gonzalo F-Rodrigo. Por último, Gonzalo R-Natalio se medirán a D. Lázaro-Abraham.

El martes 23 Izan Romea-Kenai jugarán contra Mateo-Llaría. En el segundo partido la pareja formada por Pablo-Samuel se enfrentarán a Markel-Arturo y por último, Llorente-Plaza contra Peciña-Nicolás.

El miércoles 24 de septiembre Alonso-Izan Cañas se enfrentan a Carla-Izan Jiménez. El segundo partido mide a Iker Romero-Arturo contra Markel-Asier. Y en el último partido de la mañana Izan-Del Rey contra Gonzalo-Matute IV.

El jueves se disputa la última jornada del torneo de La Vendimia con un festival que arranca con el partido entre Irai-Hugo y la pareja formada por Eric-Rayan. A continuación, Pablo-Arturo contra Gonzalo F.-Samuel. Y or último, el plato fuerte de la jornada con la disputa de la final del torneo de La Vendimia entre las parejas formadas por Asier-Canseco, por un lado, y Lerena-Capellán III, por otro.

En la presentación del torneo han participado esta mañana el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, el director general de Deporte, Diego Azcona, y el director deportivo de la Federación Riojana de Pelota y Campeón del Mundo Sub-23, Óscar Lerena.