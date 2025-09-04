LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escobar tomando asiento, con Sáinz e Iglesias a un lado. Justo Rodríguez

El gobierno local llama «al respeto al proceso y a los funcionarios» con vistas a la contratación de la Terraza

Sáinz se defiende de las críticas de la oposición con Iglesias desmintiendo «cualquier acusación de opacidad y falta de transparencia» en un expediente que sigue abierto

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:29

El gobierno local del PP ha desmentido este jueves «cualquier acusación de opacidad y falta de transparencia» en torno al expediente de contratación de La Terraza de San Mateo llamando a la oposición «al respeto al proceso administrativo y a la labor de los funcionarios» con vistas a la futura adjudicación de la misma.

Así lo ha expresado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, quien ha defendido la legalidad de la tramitación saliendo en apoyo del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, que ha comparecido en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño a solicitud del PR+ para dar explicaciones de un contrato que lleva semanas en el centro de la polémica.

