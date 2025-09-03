Celia Sanz: «Siempre vamos a tender la mano a las peñas para que propongan lo que consideren oportuno»

Respeto al procedimiendo de contratación abierto y a las peñas, faltaría más. La portavoz del gobierno local, Celia Sanz, a preguntas de los periodistas, ha ... dicho «respetar lo que diga cualquier colectivo», en relación a la desvinculación de la Federación de Peñas de Logroño de la Terraza de San Mateo, y se ha mostrado abierta a la colaboración en pleno desencuentro.

«Nuestro propósito es contar con ellas y, de hecho, ya se habló antes con todos, quiero decir que antes incluso de licitar el pliego se contactó y se informó de nuestras intenciones de cara a los preparativos de las fiestas», ha explicado Sanz, quien ha concluido que «siempre vamos a tender la mano a las peñas para que propongan las actividades que consideren oportuno».

«Respetamos lo que digan, porque las peñas son parte de la esencia de las fiestas de San Mateo y, por tanto, son imprescindibles», ha sentenciado sin querer avivar más la polémica.

La portavoz, sobre la Terraza en cuestión que vendrá a sustituir al antiguo 'Espacio Peñas', ha vuelto a recordar que «la tramitación de este expediente sigue su curso como la de cualquier otro» a la espera de una resolución que, de momento, ya cuenta con propuesta de adjudicación en firme por parte de Contratación.