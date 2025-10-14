LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

G. L. R.

Quince centros escolares riojanos reciben la distinción 'Centro Educativo Deportivo 2024-2025'

Martes, 14 de octubre 2025, 19:29

Comenta

El Gobierno de La Rioja ha entregado las distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2024-2025' a quince centros escolares por su compromiso con la promoción de la actividad física y los valores del deporte entre sus estudiantes. Además, les ha premiado con 1.000 euros para material deportivo. La iniciativa, impulsada por la Dirección General del Deporte y Juventud, en colaboración con la Fundación Rioja Deporte y con el patrocinio de UNIR, se ha recuperado este curso para fomentar hábitos saludables y reforzar la presencia del deporte en la vida escolar. Si 30 centros presentaron su candidatura, 15 de ellos han sido distinguidos y se han llevado su además de una placa acreditativa. El acto de entrega se celebró en la mañana de ayer en la Capilla de La Bene de Logroño.

