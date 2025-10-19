Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector Agradecimientos médicos y quejas por los ciclistas incívicos, otras llamadas

La Rioja Domingo, 19 de octubre 2025, 08:32 Comenta Compartir

Invasión de palomas en Logroño

Arrancamos el Teléfono de hoy en la capital riojana con la enérgica protesta que nos deja una vecina en el contestador. «Mi queja se refiere a la invasión de palomas que estamos padeciendo en Vara de Rey», nos sitúa, para relatar que «hoy, por determinadas circunstancias, he estado en casa toda la mañana. A las 8 de la mañana tenía las ventanas y las terrazas impolutas. A las 9 he limpiado la primera cagada de paloma de una ventana. A las 10 y media tenía sucias dos ventanas y una terraza. A la una volvía a tener sucia una ventana y a las 4 de la tarde ya tenía sucias dos ventanas y las dos terrazas».

«¡Esto es insostenible! ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer nada?», reclama, para aclarar que «además, el problema es que si no limpias las ventanas y las terrazas, las palomas deben pensar que tienen terreno libre y.... hala, caga que te caga; me pasó cuando volví de vacaciones y casi me da un infarto al ver lo que me encontré». Y en su despedida, casi un ruego: «Por favor, soluciones».

'Embajadores' sin atención municipal

No salimos de Logroño, porque otra comunicante nos traslada una crítica severa al Ayuntamiento capitalino. «El día 12 de octubre, para la ofrenda de flores en Zaragoza, fueron invitados la banda de música de Logroño, los vendimiadores 2025 y una representación de la agrupación de vendimiadores de años pasados a participar en la ofrenda, es una pena que se tuvieran que pagar el autobús que los llevo, la comida y, para más desatino, se tuvieran que cambiar de ropa en el autocar, ya que fueron vestidos con los trajes de vendimiadores», relata nuestra lectora, para censurar que «por parte del Ayuntamiento de Logroño, ni tan siquiera apareciese que menos que el responsable de Festejos». «Una pena, este Ayuntamiento no tiene ni educación ni respeto hacia los ciudadanos, concluye rotunda.

Ciclistas por avenida de Madrid

La siguiente llamada telefónica que recogemos es tan breve como rotunda en su crítica. «Tanta inversión en carril bici y los ciclistas siguen circulando por avenida de Madrid», asegura otro ciudadano logroñés muy molesto.

Critica el trato recibido en un restaurante

El siguiente comunicante, que confiesa 78 años, nos llama muy enfadado para «denunciar» (de forma muy educada) el trato sufrido esta semana en un restaurante de la calle Laurel. «Fui a comer, pero como iba yo solo no me dejaron ni entrar. Luego hablan de que hay que cuidar a la vejez, pero a mí no me han tratado nada bien y no es la primera vez», se queja, para relatar que «hace más o menos un mes lo intenté y me dijeron que solo les quedaba libre una mesa de cuatro y al ir yo solo que iban a perder dinero. Me parece denigrante que hagan eso».

Agradecimiento a un médico de Primaria

Y nos despedimos por hoy con un cierre de sección en positivo. Una lectora que con la reorganización de las zonas de salud fue trasladada del Gonzalo de Berceo al centro de salud de La Villanueva quiere alabar la atención de su médico de Primaria. «Desde que llegué hemos tenido como médico, y la seguiremos teniendo hasta el 31 de diciembre, a Inés García Sandoval, a la que quiero darle las gracias por el trato recibido en estos meses, ha sido un periodo muy corto, pero es una profesional estupenda que sabe escuchar y es amable», asegura nuestra comunicante, quien prosigue con un doble deseo: «Ahora se nos marcha porque ha aprobado la oposición y quiero aprovechar para desearle suerte adonde vaya y a ver si tenemos la suerte de que quien la sustituya sea tan maravilloso como ella».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Baldosas levantadas cerca de un colegio e instituto de Logroño

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la esquina del colegio Divino Maestro con avenida Club Deportivo de Logroño, donde hay varias baldosas levantadas. «Por aquí pasan continuamente alumnos del centro y del IES Cosme García. Como no lo arreglen, algún día va a pasar una desgracia», advierte este lector, que espera que se tomen medidas al respecto.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.