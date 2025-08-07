LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Uno de los aparcabicis instalado en Duquesa de la Victoria. J. R.

El PSOE critica el «deterioro deliberado» de la red de aparcamientos de bicicletas

Los socialistas acusan al Ayuntamiento del PP de dejar caducar el contrato integral de mantenimiento y sustituirlo por uno con menos prestaciones

La Rioja

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:45

El PSOE ha criticado «el deterioro deliberado» por parte de Conrado Escobar de la red de aparcamientos seguros de bicicletas que implantaron los socialistas en 2023 ya que ha dejado «caducar el contrato integral que incluía mantenimiento profesional, revisiones eléctricas, atención 24/7, limpieza mensual, control de incidencias y respuesta inmediata» y lo ha sustituido por «un contrato menor que apenas garantiza un mantenimiento básico».

Así lo indicó este jueves el concejal socialista del Grupo Municipal, Iván Reinares, asegurando que ahora «no hay obligación de seguimiento ni control público sobre el estado del sistema» así como hay «menos vigilancia» porque el adjudicatario «ya no tiene que hacer inspecciones periódicas ni responder a incidencias urgentes ni hay una atención telefónica las 24 horas».

Además, el contrato actual «solo menciona una limpieza mensual» mientras que antes el «mantenimiento era preventivo, correctivo e incluía revisiones eléctricas y sustituciones de piezas por desgaste». Reinares recalcó también que el nuevo contrato ahora creado ha sido adjudicado «como menor» y no tiene «un horizonte definido».

Cruzada contra la movilidad

A juicio del concejal del PSOE, todo ello forma parte «de una cruzada contra la movilidad sostenible» por parte de un Conrado Escobar que «no valora lo importante que es tener una red de aparcabicicletas en la ciudad».

Asimismo, Reinares destacó que se trata de «un recorte para intentar cuadrar un presupuesto municipal que nació con un agujero de más de 8 millones de euros». Para el edil, Escobar «no está gestionando, está desmantelando» por «ideología y necesidad». El PSOE solicita al alcalde «realizar un mantenimiento integral adecuado» de este servicio que garantice «una conservación adecuada y un control y vigilancia que aporte seguridad y confianza a los usuarios», concluyó Reinares.

Te puede interesar

