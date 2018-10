El PSOE abre el fuego Hermoso de Mendoza, en Martínez Zaporta / Sonia Tercero Los socialistas inician sus primarias para Logroño con dos aspirantes: la portavoz Arraiz y una sorpresa, Hermoso de Mendoza MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Martes, 9 octubre 2018, 08:56

Con lo tranquilos que parecían haber vivido esta legislatura los concejales del grupo socialista, viendo como sus vecinos de pasillo -Cs, Cambia y el mismo PP- se enfrentaban a sus líos internos y resulta que ellos también tenían lo suyo y ahora les va a tocar abrir el fuego de la elección de candidato para las próximas municipales. Que Beatriz Arraiz se iba a presentar estaba claro. Ella misma lo señaló en Twitter hace muchos meses y luego lo ha venido repitiendo sin problemas, también en asambleas de su agrupación, lógicamente.

Pero que no va a estar sola en la elección también se ha convertido ya en una realidad. Porque ayer mismo, pocas horas después de que la portavoz municipal presentara su solicitud de admisión al proceso, avalada con las firmas de los también concejales Vicente Ruiz y Ana Vaquero, lo hizo Pablo Hermoso de Mendoza, un militante de base que entregaba su inscripción acompañada de las firmas de la también edil María Marrodán y de Iván Reinares.

Si Arraiz aporta su experiencia en las lides municipales, concejal como es desde hace varias legislaturas -alguna en el gobierno y otras, como la actual, en la oposición-, Hermoso de Mendoza se fija en su posibilidad de llevar a la política, con veinte años de trabajo en el campo privado (en la Federación de Empresarios, en Gnoss...), otras cosas.

«Doy el paso sintiéndome avalada. He dejado al PSOE en un buen punto de partida para las elecciones» Beatriz Arraiz

Desde el atril de la sede socialista de Martínez Zaporta, la portavoz del grupo municipal habló de su ilusión por liderar un proyecto que saque a Logroño de la parálisis, de la gestión realizada en los últimos tres años, no sólo de éxitos, también con algún error, pero, en cualquier caso, «de trabajo serio», de las más de doscientas iniciativas presentadas, de la negociación en muchas de ellas. Conoce la institución, lleva un trabajo bien valorado, cuenta con apoyos dentro del partido... recitó ella y, por fin, entendió que «podemos estar mejor que nunca para conseguir la alcaldía».

¿Sorpresa por la competencia? No, porque en la agrupación de Logroño siempre ha habido y habrá masa crítica, refirió. Sabía que iba a haber más aspirantes, pero no que iba a ser en concreto Hermoso de Mendoza porque, contó, se enteró cuando fue a registrar su solicitud.

«Esto no es una ocurrencia. Vamos a demostrar que hay apoyos internos y también de simpatizantes» Pablo Hermoso de Mendoza

¿Y que dijo Hermoso de Mendoza? Por la tarde, cuando acudió a la sede del partido, indicó que su candidatura «no es una ocurrencia», que «llevamos tiempo hablando y trabajando» y que tiene «apoyos más que suficientes, no solo internos de militantes que querían ese empuje, sino también de simpatizantes, profesionales que se pueden sumar a un proyecto progresista».

Da el paso, primero, porque existe la posibilidad, es decir, primarias que permiten «que quienes no han estado dentro de la política puedan concurrir» y, segundo, porque entiende que el PSOE se está empeñando en configurar un equipo de gente seria y rigurosa. Como ejemplo, Pedro Sánchez, que ha hecho convivir gente con muchos años de trayectoria política con otra «que viene de otros mundos». Para él, «salir de ese espacio íntimo, cómodo y pasar a dedicar ese tiempo a lo público me parece necesario, más cuando se considera la política una actividad menor. Creo que la política es la actividad mayor». Sobre la otra candidatura, alegó que «el PSOE no es un partido en el que se hagan las cosas a dedo. En este caso se podrá elegir a quien se considere que pueda afrontar mejor los retos». Y sobre su proyecto, solo adelantó que apostará por «salir de la apatía», a la vez que habló de «ambición de ganar. Nosotros vamos a ganar en Logroño y unir a la gente que quiere un Logroño mejor, nada de resignación».

Por cierto, ayer era el primer día de presentación. Aún quedan tres.