Ocón y Merino niegan conocer al presunto «conseguidor» de la trama «Enredadera» Imagen de la comisión sobre la trama 'Enredadera'. / Díaz Uriel Han comparecido, junto a otros cargos públicos del PSOE y del PP, en la Comisión de Transparencia que investiga la supuesta presencia de la trama en el Ayuntamiento de Logroño LA RIOJA Martes, 30 octubre 2018, 16:53

El secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, y el portavoz del Grupo Municipal del PP de Logroño, Javier Merino, han negado conocer al presunto «conseguidor» de la trama «Enredadera», Fernando Corral, ni a otros de los investigados en este caso.

Ocón y Merino han comparecido, junto a otros cargos públicos del PSOE y del PP, en la Comisión de Transparencia que investiga la supuesta presencia de la trama «Enredadera» en el Ayuntamiento de Logroño.

En el turno de comparecencia por parte de miembros del PSOE, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs), Julián San Martín, les ha pedido que, si conocen a Corral o a alguno de los investigados lo indicasen, de lo contrario, se entendía que no, ante lo que Ocón y el resto de socialistas han permanecido callados.

Entre los demás comparecientes del PSOE han asistido la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, y los concejales José Luis Díez Cámara, Vicente Ruiz, María Marrodán y Kilian Cruz-Dunne.

San Martín ha realizado esta misma pregunta a los comparecientes populares, entre los que se encontraban los concejales de Hacienda, Emprendimiento y Familia, Mar San Martín, Manuel Peiró y Paloma Corres, de forma respectiva, quienes han respondido que no, así como Merino, quien ha señalado que «en absoluto» conoce a Corral.

El portavoz del Grupo Municipal Popular ha indicado, ante las preguntas del portavoz del Grupo Municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, que no puede responder por el PP a nivel regional, sino municipal. Merino ha destacado que en España existe la separación de poderes, de tal forma que el poder judicial vela por que se cumplan las leyes y el ejecutivo «tiene otras funciones» y no quiere que se convierta en «jueces legisladores», y ha recordado que «hasta que no se prueba un delito, alguien es inocente».

La concejala de Familia ha negado, en respuesta al portavoz del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, haber recibido indicaciones para servir de «puente» entre personas vinculadas a esta trama y la administración riojana. Corres ha respondido que «no» le consta que ninguna empresa de «Enredadera» haya realizado ningún tipo de regalo a ningún concejal logroñés ni que sea algo «habitual» el que las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Logroño tengan «detalles con sus concejales».

Por su parte, Peiró ha precisado a Antoñanzas que no se ha reunido con nadie de la trama «Enredadera» y que, cuando tiene encuentros formales con empresarios, los gestiona a través de instancias generales y se producen tanto dentro como fuera de su despacho, sin saber de forma exacta cuántas veces es dentro y cuántas fuera.

Además, Peña ha cuestionado a Peiró sobre si ha tenido alguna responsabilidad en lo que se refiere a la contratación con la empresa Gespol, ante lo que el concejal ha respondido que no ha «entrado» en este contrato.

Por su parte, Arráiz ha preguntado a Mar San Martín si el equipo de Gobierno municipal piensa llamar en el ámbito judicial como investigado a Corral, ante lo que esta ha respondido que se ha solicitado la personación del Consistorio logroñés en la causa, pero no se ha obtenido respuesta todavía.

La portavoz socialista ha apuntado que, en relación a la petición realizada por Antoñanzas de conocer si Corral aparece en la lista de control de personas que acceden al Ayuntmiento de Logroño, este documento se destruye cada seis meses, pero, de enero a junio de este año, no consta dicho nombre.