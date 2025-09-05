El nuevo Parque de Las Tejeras incorpora 13.000 m2 de espacios verdes a Logroño Se han plantado 110 árboles, entre cedros, moreras, higueras, pinos, melias, olmos, robles y celtis, y además, cuenta con 300 arbustos y plantas aromáticas, lavandas, tomillos, romeros, santolinas, rosas, potinias, entre otras

El nuevo Parque de Las Tejeras de Logroño, situado junto a las viviendas de Toyo Ito, ha incorporado 13.000 metros cuadrados de espacios verdes y avanza en la consolidación de la estrategia de Ciudad Circular promovida por el equipo de Gobierno municipal.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de otros miembros de la Corporación, cronistas municipales y vecinos de la zona, ha inaugurado este viernes este nuevo espacio natural, ha informado el Ayuntamiento logroñés en una nota.

Escobar ha explicado que es un parque de tipología forestal que permitirá a los logroñeses disfrutar de diferentes paseos y zonas estanciales, «para continuar avanzando en el objetivo de que Logroño sea una ciudad cada vez más sostenible y saludable».

El alcalde ha recordado el objetivo del Ejecutivo municipal de convertir a Logroño en la ciudad con más superficie verde por habitante en España.

«En esa hoja de ruta vamos sumando hitos como este nuevo Parque de Las Tejeras y también el cercano Parque del Camino, que suma otros 42.000 metros cuadrados y son dos actuaciones que contribuyen a la creación de un anillo verde que rodee la ciudad», ha añadido Escobar.

El nuevo Parque de Las Tejeras ha contado con una inversión municipal de 223.268 euros y, al estar ubicado en las afueras de la ciudad, tiene una tipología forestal, con especies vegetales autóctonas, resilientes a episodios de sequía y gran capacidad de absorción de gases de efecto invernadero.

Se han plantado 110 árboles, entre cedros, moreras, higueras, pinos, melias, olmos, robles y celtis, y además, cuenta con 300 arbustos y plantas aromáticas, lavandas, tomillos, romeros, santolinas, rosas, potinias, entre otras.

El nuevo espacio cuenta con diferentes paseos y zonas estanciales dotadas de mobiliario cuyo material es de origen reciclado, una tirolina de 30 metros de vuelo, una pasarela ciclo-peatonal de ocho metros, tres umbráculos o zonas de sombra refugios, cinco mesas picnic (una de ellas habilitada para su uso por personas en silla de ruedas), once bancos de asiento, dos fuentes bebederas, refugios para aves y un área de juegos infantiles.

Asimismo, se ha dotado al parque de una zona de esparcimiento canino, con mobiliario para los dueños de las mascotas y fuentes, así como vegetación de sombra y un cerramiento para el mejor control y cuidado de las mascotas.

Enmarcado en la estrategia de Ciudad Circular, el nuevo parque cuenta con un sistema de acequias que absorbe parte de las situaciones pluviométricas excepcionales, por medio del retorno de aguas en el propio terreno, reduciendo la problemática de inundaciones, con capacidad de acumular el agua de lluvia por filtración hacia los acuíferos, haciendo un efecto esponja, para su posible reaprovechamiento o mantenimiento de niveles freáticos.

También incluye un sistema de riego por goteo para el arbolado y los arbustos, con agua de origen reciclado, proveniente de los excedentes o aguas consuntivas de la estación de tratamiento de agua potable del Ayuntamiento.

Por último, cuenta con alumbrado público sin conexión a red eléctrica, con alimentación eléctrica renovable, de origen solar, a partir de 32 farolas y con capacidad y autonomía de cuatro días nublados.