El PP logroñés ve «oscurantismo y poca transparencia» en la licitación de Ronda Sur Merino habla de los proyectos populares en 2019 y afirma que «votar a Cs en Logroño es votar a la izquierda» LA RIOJA Viernes, 11 enero 2019, 17:56

El portavoz del Grupo Municipal del PP en Logroño, Javier Merino, ha denunciado que existe «oscurantismo y poca transparencia» en la reciente licitación de las obras de la Ronda Sur, que sólo da veinte días para la presentación de ofertas.

Merino ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa que recoge Efe, en la que también han participado los concejales logroñeses de Desarrollo Urbano Sostenible, Pedro Sáez Rojo; Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres; y Cultura y Turismo, Pilar Montes.

Esta actuación, cuya licitación ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros y un plazo de 20 días para presentar ofertas, por lo que Merino se ha preguntado «qué están buscando» con ese «poco tiempo», por lo que desde el Grupo Popular estarán «muy atentos».

«Para nosotros, 2019 es un año para continuar con proyectos que generan a los logroñeses ilusión, esperanza y fuerza para mirar al futuro, no solo por el crecimiento económico y social para Logroño, sino porque se ha consolidado como ciudad en la que se vive muy bien, y eso no es fruto de casualidad», ha resaltado. Este año «va a ser fundamental» para Logroño, con «muchos proyectos que van a ser la gran transformación urbana que no se vivía en décadas en Logroño y que se estarán disfrutando cientos de años», como el soterramiento, ha dicho.

Ha indicado que «no hay nivel» en los grupos de la oposición del Consistorio logroñés, en especial referencia al de Ciudadanos (Cs), que «ha optado por liderar a la oposición desde la izquierda, votar a Cs en Logroño es votar a la izquierda».

La formación naranja, ha asegurado, «ha optado por el bloqueo institucional, algo muy grave, que comenzó con el chantaje al equipo de Gobierno municipal por una recalificación urbanística que quería hacer y sabían que era ilegal hacer».

Por su parte, Sáez Rojo ha indicado que en los próximos cuatro meses pasarán por los plenos municipales «para su aprobación definitiva» el PERI Ferrocarril, la modificación del plan general de Maristas, el acuerdo consensuado en relación a los PERIS industriales y el acuerdo de avance de revisión del PGM.

Ha detallado que en estos tres años y medio de legislatura se han desarrollado «más de 350 actuaciones en obras pequeñas medianas y grandes en todos los barrios de la ciudad».

En los primeros meses de 2019, ha apuntado, se va a poner en marcha «un paquete de licitaciones», entre las que se incluyen «parcelas tanto industriales como de uso residencial y dotacionales», para «promover la actividad económica» en la capital riojana.

La concejala de Familia ha especificado que se siente «orgullosa» de la actividad realizada durante 2018, ya que «no es fácil sacar adelante determinados proyectos cuando no se encuentra el apoyo en otro grupos».

Este «esfuerzo» va a continuar para «sacar proyectos que preocupan a todas las personas de esta ciudad», como la incorporación de «nuevos recursos de conciliación», como la ludoteca que se abrirá en el barrio de Valdegastea.

Ha detallado que ocho de las nueve ludotecas que existen en Logroño han sido «programadas y ejecutadas por el PP», y ha indicado que, a los tres centros jóvenes que hay, se sumará uno más.

Corres ha señalado la violencia de género y la igualdad como «retos importantes» para este nuevo año, así como el «combatir la soledad no deseada de personas mayores en Logroño».

La concejala de Cultura ha recalcado que, en materia de turismo, Logroño se ha dotado de un Plan de Turismo Congresual y Deportivo, en el que figuran citas como el World Padel Tour, que se celebrará este año y será «una gran oportunidad para el sector deportivo y económico».

Además, en 2021 la capital riojana acogerá el V Centenario del 1521, en el que se conmemora «la esencia e historia» de esta ciudad y para el que se trabaja con «previsión y anticipación», ha concluido.