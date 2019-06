Un junio festivo en la San Juan Presentación del cartel de las fiestas de San Juan / Juan Marín La gastronómica calle logroñesa acogerá numerosas actividades y citas musicales durante todo el mes ANA TERREROS / I. G. Logroño Martes, 4 junio 2019, 15:23

La logroñesa calle San Juan celebra este año sus tradicionales fiestas durante todo el mes de junio. La asociación de la zona ha preparado un cartel lleno de actividades y de citas musicales, que se han presentado este martes.

Las actividades comenzarán este jueves 6 de junio, cuando Dj Guatrecon y Dj Faul Mc Carteney amenizarán la zona a pie de calle desde las 20.30 hasta las 22.30 horas. El ambiente festivo continuará una semana más tarde con Dj Jafi Marvel y Dj Javi Vega.

El plato fuerte de las fiestas llegará el día 20, también jueves. Será entonces cuando el profesor de la Universidad de la Rioja, Bernardo Sánchez, ofrezca el pregón que «dará el pistoletazo de salida a unas fiestas que mezclarán gastronomía y cultura». Esa cita está programada para las 20.00 horas. Ese mismo día, a partir de las 20.30 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de los grupos Mar Cover y Sirens Please, y del saxofonista Luis Herrera Sax Life.

De igual manera, para los más pequeños se han preparado unos talleres infantiles para el sábado 22 y domingo 23 que consistirán en manualidades relacionadas con el vino. Serán gratuitos y no hará falta apuntarse con anterioridad.

El programa de actividades continuará la tarde del sábado 22 con la actuación del grupo The Nowhere Plan, que dará paso después (a las 21.30 horas) a Sirens Please. La banda riojana de jazz, Dixiemulando, pondrá la guinda a la programación musical el domingo 23 de junio. El acto final de estas fiestas ya consolidadas en la ciudad, tendrá lugar el lunes 24, cuando se celebrará la tradicional procesión en honor a San Juan.

Durante estos días de fiesta, acompañarán a los pinchos los vinos de Bodegas Proelio y Nivarius, que colaboran con la Asociación de la Zona de la Calle San Juan para que el cartel de actividades de estas fiestas sea cada año más extenso.

Vino gratis en La Laurel

Por su parte, los establecimientos de la calle Laurel se suman a los actos organizados el 11 de junio, día de San Bernabé, y regalarán vino de Rioja a quienes pidan un pincho en sus locales.

Bajo el lema «Tú pones el jarrito, nosotros el vinito», lainiciativa surge para conmemorar la defensa frente a las tropas francesas en el año 1521. Durante el asedio, los alimentos que sirvieron de sustento a los logroñeses fueron el pan, los peces y el vino, y la asociación ha querido participar en ella regalando «uno de los productos más simbólicos de estas fiestas».

El presidente de la Asociación de Hosteleros de la Zona Laurel, Adolfo Sáenz, ha explicado que para disfrutar gratis del vino será «imprescindible pedir un pincho en los establecimientos de La Laurel y acudir con el jarrito que repartirá la Cofradía del Pez durante la degustación que ofrecerán en la Muralla del Revellín ese mismo día a partir de las diez de la mañana». Los establecimientos de la asociación rellenarán gratis los jarritos de vino hasta las cuatro de la tarde, cada vez que los clientes pidan un pincho.