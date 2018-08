Gamarra exige al PSOE la licitación «urgente» de la Ronda Sur según «dejó preparado» el PP El exministro De la Serna, junto a la alcaldesa Gamarra y el presidente Ceniceros, en una visita a Logroño en enero del 2017. :: juan marín La alcaldesa considera que las expropiaciones y las negociaciones con la concesionaria, ya iniciadas, «no son necesarias para comenzar la licitación» JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 31 agosto 2018, 08:27

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, exigió ayer al Gobierno de España, presidido desde el pasado junio por el socialista Pedro Sánchez, sacar a concurso «de manera urgente» las obras de la Ronda Sur «tal y como tenía previsto y dejó preparado el anterior Gobierno del PP» porque, con independencia de que en paralelo se continúe con las expropiaciones de los terrenos y con las negociaciones con la concesionaria de la AP-68, ya iniciadas, se puede comenzar la licitación.

«La Ronda Sur está lista para ser licitada porque tiene proyecto, tiene presupuesto y tiene iniciado tanto el proceso de expropiaciones como la negociación del convenio con la concesionaria, dos aspectos accesorios y no necesarios para iniciar una licitación», aseguró Cuca Gamarra a preguntas de Diario LA RIOJA durante la firma de un convenio municipal entre el Ayuntamiento e Inserta Empleo.

La alcaldesa de la capital de La Rioja rebatía así las declaraciones realizadas a este periódico por el actual delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, en las que advertía de que la tramitación no estaba tan avanzada como se daba a entender cuando gobernaba Mariano Rajoy y de que la licitación no podría llevarse a cabo hasta no estar concluidos los citados trámites.

«Con Logroño no se juega; tenemos un proyecto y una financiación y vamos a exigir que se cumplan»

Unas palabras, según Gamarra, que «suenan a excusas para la paralización intencionada del proyecto, ya que es posible licitar las obras en la situación actual». «Después de haber llegado hasta aquí y haber conseguido todo esto, no vamos a consentir que se pare», aseveró la alcaldesa pese a que el pasado 11 de agosto la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja publicaba un anuncio en el BOE sobre la declaración de urgencia del citado proyecto y de un nuevo trámite de información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las futuras obras, en concreto de los que no fueron incluidos por no encontrarse afectados inicialmente en la del 14 de enero del 2017, a fin de completar y finalizar el proceso de expropiaciones.

Y todo ello, según precisaba el propio Pérez, con vistas a la posterior y preceptiva declaración de urgente ocupación por parte del Consejo de Ministros a fin de agilizar unos trámites, en la práctica, paralizados, amén de la necesaria firma del convenio con la concesionaria para la liberación del tramo entre Arrúbal y Navarrete, cuya falta ha sido toda una «sorpresa» para los socialistas y que Fomento ve como el principal «obstáculo».

La alcaldesa daba a conocer ayer que ya el pasado 23 de febrero el Ministerio de Fomento remitió a AVASA un borrador de convenio y se estaba «a la espera de las alegaciones de la concesionaria», por lo que ahora todo depende de la «agilidad negociadora». «Toda licitación lleva unos meses y, si se plantea de manera paralela, las expropiaciones terminarían antes de la adjudicación y y la firma del convenio, habiendo ya un borrador, sería también perfectamente factible», concluyó.

«Nosotros vamos a reclamar que se siga con los plazos previstos y se cumpla con nuestra ciudad tal y como estaba comprometido, planteado y planificado por el anterior Gobierno», avisó la regidora municipal, quien reiteró que ni las expropiaciones ni el convenio son trámites que puedan paralizar o que puedan condicionar la licitación.