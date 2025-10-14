LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

AYTO. DE LOGROÑO

Fundición por fibrocemento

Las tareas se iniciaron a comienzos de mes y se enmarcan en la planificación municipal para seguir avanzando en la renovación de la parte de la red con tuberías de fibrocemento

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 11:08

El Ayuntamiento de Logroño realiza estos días obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Beatos Mena y Navarrete, entre el tramo entre Cigüeña y San José de Calasanz.

La actuación, presupuestada en 110.158 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, permitirá sustituir la canalización de fibrocemento por una nueva de fundición minimizando así los riesgos de rotura habituales en la red eliminada.

Las tareas se iniciaron a comienzos de mes y se enmarcan en la planificación municipal para seguir avanzando en la renovación de la parte de la red con tuberías de fibrocemento que es el material que más problemas está generando a la ciudad en los últimos años.

