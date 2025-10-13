LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Festividad de la Guardia Civil

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:22

El 13 de octubre de 1981, es decir, hace hoy exactamente 44 años, La Rioja llevaba a su portada la celebración del Pilar (día 12), patrona de la Guardia Civil. Apenas habían pasado seis años de la muerte de Franco. A la celebración de la, entonces, V Zona del cuerpo benemérito acudieron numerosas autoridades, entre ellas el general Cereceda. El general, escribía el cronista entonces, «alentó con brío a los miembros de la Benemérita, ya que a pesar de que hay una minoría que vitupera a la Guardia Civil, se debe seguir adelante con gallardía y orgullo de servir a este pueblo español que tanto les quiere». «Hay que honrar y defender la Bandera —dijo el general Cereceda— hasta la última gota de nuestra sangre».

