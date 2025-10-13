La falta de civismo y petición de mejoras para la UNED, en Teléfono del Lector Las llamadas de los lectores abordan también cuestiones de tráfico y ocupación de las aceras

La Rioja Lunes, 13 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

«Falta de civismo» en Club Deportivo

Comenzamos la sección de hoy en Logroño con la llamada de un vecino que apela al civismo y a la colaboración ciudadana: «Paso habitualmente por los soportales de la calle Club Deportivo, donde hay unas cafeterías con jóvenes de colegios cercanos desayunando». «El suelo –continúa– está lleno de trozos de bocadillos, de envases de zumo y de papeles». El lector solicita a los centros educativos del entorno que destinen una pequeña porción de su tiempo a hablar con los estudiantes de «civismo». «La gran mayoría son chavales de 16 a 18 años, es decir, no son niños, y personalmente creo que nuestros jóvenes también tienen que aprender civismo y practicarlo como intentamos, o deberíamos hacerlo, todas las personas».

Semáforo de mucho riesgo

Nos vamos hasta Enciso con una vecina que quiere «dar un toque de atención a los conductores» y pedir que respeten escrupulosamente el semáforo que han tenido que poner en el desvío a la entrada de Arnedillo, subiendo desde Arnedo, debido al desvío de la carretera por los desprendimientos. La lectora asegura que tiene «dos familiares cercanos, y es un paso por el que transita mucha gente, que se han encontrado con coches de frente que se habían saltado el semáforo en rojo». «Es peligrosísimo», continúa nuestra comunicante. «La última vez fue el anterior sábado sobre las seis de la mañana: la persona en cuestión bajaba desde Enciso y no sé cómo no tuvieron un accidente de frente al saltarse otro vehículo el semáforo. Es un paso muy pequeño, en curva y apenas visibilidad». Por todo ello insiste en reclamar «mucha precaución» y advertir de «un gran riesgo».

Las terrazas ocupan, pero también las motos

Volvemos a la capital riojana y lo hacemos con la llamada de una vecina de Vara de Rey que, al contrario de la mayoría de quejas que suelen llegar a esta sección, se posiciona a favor de las terrazas de hostelería:«Todos los días hay llamadas que dicen que las terrazas ocupan mucho espacio en las aceras, pero yo también quiero recordar que pagan por ellas al Ayuntamiento y sus propietarios tienen derecho a ganar un dinerillo». «Las que no pagan por ocupar el espacio público –continúa la lectora– son las motos y motitos ». La calle Vara de Rey, asegura, «está toda llena de motos y, aunque hay sitios donde pueden aparcar, lo hacen en la misma puerta de donde les interesa, así que lo mismo que están mirando lo de las terrazas, que hagan lo propio con las motos y las bicicletas».

Mejoras para la UNED

Concluimos por hoy con una propuesta de un lector para mejorar las instalaciones de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Este comunicante asegura que «a principios de los años 90 había biblioteca e incluso un bar». Plantea recuperar una biblioteca «apropiada» para intercambio de libros.Y añade que «hay gente que por trabajo, por cuidado de familiares o por múltiples circunstancias no puede permitirse una universidad normal, por lo que creo que hay que invertir en esta universidad e incluso poner delegaciones en alguna o algunas cabeceras de comarca como Alfaro, por ejemplo».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Increíble el incivismo de la gente en Logroño»

Ampliar

Una vecina de la capital riojana envía esta fotografía en la que se ve una bicicleta del servicio Bicilog del Ayuntamiento de Logroño apoyada en una valla y explica: «Teniendo el lugar para dejarla justo al lado, la deja ahí, para que cualquiera se la lleve. Increíble el incivismo de la gente». En la imagen se ve que justo a escasos metros de la bici está el lugar donde deberían aparcarla.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.