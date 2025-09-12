LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SADÉ VISUAL

La cultura se retrata contra el genocidio

La iniciativa pretende no solo enfatizar el rechazo a la masacre que protagoniza el gobierno israelí, sino alentar a todos los firmantes a mostrar su repulsa y movilizarse desde sus respectivos puestos de trabajo

La Rioja

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:40

La Casa de la Imagen acogió ayer la presentación de la fotografía tomada el pasado 10 de julio en la que 300 personas vinculadas a la cultura en la comunidad autónoma suscribieron un manifiesto de rechazo al genocidio que se está produciendo contra el pueblo palestino.

La iniciativa, enmarcada en el eslogan 'Paz para Palestina. La Cultura de La Rioja' pretende no solo enfatizar el rechazo a la masacre que protagoniza el gobierno israelí, sino alentar a todos los firmantes a mostrar su repulsa y movilizarse desde sus respectivos puestos de trabajo aprovechando su mayor visibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  6. 6 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La cultura se retrata contra el genocidio

La cultura se retrata contra el genocidio