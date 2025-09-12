La cultura se retrata contra el genocidio La iniciativa pretende no solo enfatizar el rechazo a la masacre que protagoniza el gobierno israelí, sino alentar a todos los firmantes a mostrar su repulsa y movilizarse desde sus respectivos puestos de trabajo

La Rioja Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Casa de la Imagen acogió ayer la presentación de la fotografía tomada el pasado 10 de julio en la que 300 personas vinculadas a la cultura en la comunidad autónoma suscribieron un manifiesto de rechazo al genocidio que se está produciendo contra el pueblo palestino.

La iniciativa, enmarcada en el eslogan 'Paz para Palestina. La Cultura de La Rioja' pretende no solo enfatizar el rechazo a la masacre que protagoniza el gobierno israelí, sino alentar a todos los firmantes a mostrar su repulsa y movilizarse desde sus respectivos puestos de trabajo aprovechando su mayor visibilidad.

Temas

Palestina

Gaza