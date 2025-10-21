El Corregidor acoge el primer puesto de venta exclusiva de aceite de La Rioja DOP Inicia la actividad con ocho marcas y prevé dar visibilidad a todos los aceites de Denominación de Origen Protegida de las distintas zonas de la comunidad

«Se pierden las tradiciones y nosotros intentamos volverlas a ganar», ha explicado esta mañana José Javier Macaya, propietario y gestor del puesto de venta de aceite de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Rioja, que acaba de estrenarse en el Mercado del Corregidor. Unas palabras que ya se mencionaron el pasado día 13 cuando este mercado logroñés celebró sus 65 años. El presidente de la Asociación del Mercado del Corregidor, Enrique Rituerto, adelantó entonces su confianza en que hubiera próximas aperturas. La primera ha llegado hoy, de la mano de Raúl Cortezón y José Javier Macaya, sus propietarios y gestores.

La esencia con la que nació el mercado de «ofrecer mucho producto de proximidad» es lo que define a este nuevo y primer puesto de oro líquido. En él, los ciudadanos encuentran ocho marcas de aceite, de catorce, que irán rotando y que «pertenecen a diferentes zonas geográficas de la Rioja y variedades autóctonas de aceitunas, que dan unas cualidades y características muy peculiares, tanto en aroma como en sabor», ha señalado Clara Espinosa, presidenta de la DOP. Además de ser un punto de venta, el puesto contará con «degustaciones periódicas para acercar al consumidor un producto de calidad, local y de kilómetro cero», ha agregado.

Ampliar José Javier Macaya, Clara Espinosa y Noemí Manzanos, en el nuevo puesto. Irene Jadraque

«Lo que queremos es hacer llegar este exquisito aceite de La Rioja a todo aquel que venga al mercado, y hacerlo fácil», ha contado Macaya, que regenta El 23 Cafés, donde se le podrá encontrar cuando no esté físicamente en el recién habilitado puesto de venta de aceite. «Habrá días que sí tendrá a gente atendiendo. Es complicado poder cubrir así todo el horario, pero siempre va a estar cubierto, de una manera u otra».

«Ahora mismo han venido de la almazara de Haro, Arnedo, Quel y Logroño. Contamos con ocho de los catorce productores y setenta marcas que hay en total», ha anticipado Macaya.

Por parte del Gobierno de La Rioja, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medioambiente, Noemí Manzanos, ha apostillado que quieren «ir de la mano de los sectores, acompañar a las marcas de calidad, a las denominaciones de origen en cualquiera de las aventuras a las que se decidan adentrarse en pos de mejorar sus ventas y posición». Una iniciativa, que «hace que el mercado se modernice», y con la que pueden «demostrar la grandísima calidad de producto que tenemos en la Rioja», ha concluido.