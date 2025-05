Las Chiribitas reivindica mejoras en sus pistas de petanca

'Falta de mantenimiento, abandono total del Ayuntamiento', 'Pedimos responsabilidades, y si no, responsable la Alcaldía', 'Mucho tiempo solicitando grava apropiada para este deporte', 'Dinamizamos ... el parque, el Consistorio de Logroño no nos considera'... Estos son algunos de los mensajes que desde el pasado fin de semana inundan las pistas de petanca 'José Luis Mayoral', instalaciones deportivas inauguradas en marzo de 2008 en el logroñés parque de las Chiribitas, con los que los usuarios de las mismas han dicho basta ante el mal estado que presenta tan concurrido espacio al aire libre.

«Pistas abandonadas, sin mantenimiento. ¿Quién las debe conservar? Tal vez el Ayuntamiento, tal vez 'Logrodeporte', tal vez, tal vez, tal vez... Unos por otros, la casa sin barrer, y de ventanilla a ventanilla», resume un escrito que puede leerse en el lugar y que concluye con un aviso a las autoridades siendo como son mayores los que habitualmente hacen uso de la zona de juego: «Luego hablan de que tengamos una vida activa».

Un numeroso grupo de 'petanqueros' o 'petanquistas', denominaciones populares para los jugadores de petanca, pasa las jornadas en el espacio habilitado en las Chiribitas junto al IES Hermanos D'Elhuyar y, llegados a este punto, han optado por plantarse. Y ello después de haber reiterado en no pocas ocasiones su queja al Consistorio capitalino: hay que acondicionar el terreno y mantenerlo debidamente, y la realidad es que no se hace y el listado de desperfectos no para de aumentar.

«Somos nosotros los que limpiamos, los que rastrillamos, los que aproximamos las maderas del suelo que se sueltan o los que incluso hemos puesto alambre en el vallado para evitar que se venga abajo... No pedimos peras al olmo, simplemente que tomen las medidas precisas de mantenimiento, que para empezar pasan por reponer la gravilla para adecuar el suelo, que cuando llueve queda impracticable».

«No pedimos peras al olmo, simplemente que mantengan el espacio en condiciones, empezando por reponer la gravilla» José Rayo Jugador de petanca

«Se juega todos los días del año, y bastaría con una inversión mínima... Somos muchos, y deberíamos ser tenidos en cuenta» Sacramento Gómez Jugadora de petanca

Así pone voz al colectivo José Rayo, quien junto a Vicente Salinas, Bienvenido López o Agapito Orden, da la cara junto a una veintena de jugadores y aficionados que una mañana de lunes acuden al encuentro con Diario LA RIOJA, a quien recurren para hacerse oír y reclamar lo que consideran de justicia. «Somos los que damos vida al parque y estamos abandonados, solo hay que ver lo que hay en las áreas de juego y lo que no hay alrededor, que son unos baños públicos que llevamos tanto tiempo o más reclamando», constatan.

Sacramento Gómez, Ascensión Uruñuela y Natividad Herreros, en el grupo, ponen rostro femenino a una demanda que confían en que sea atendida de una vez por todas. «Se juega todos los días del año, y con una inversión mínima esto se podría tener en perfectas condiciones... Nosotras estamos aquí como uno más, y no sólo venimos mayores, pues hay un grupo de jóvenes que suelen pasarse los fines de semana y algún festivo. Somos muchos y creemos que deberíamos ser tenidos en cuenta, como pasa, por ejemplo, con los propietarios de perros, para los que se habilitó un área de esparcimiento canina justo ahí», dicen señalando otro espacio vallado en el mismo parque de las Chiribitas.

«Los mayores que juegan a la petanca están hartos de que el Ayuntamiento no les haga caso y no mantengan las instalaciones en condiciones...», explican quienes transitan por la zona, conocedores de un caso que llevaba ya unas semanas latente siendo de sobra conocido en todo el barrio. Así, todas las miradas se centran estos días en la cartelería que han colocado en las cuatro pistas, a la sombra del arbolado y con bancos instalados en sus laterales.

Las cuatro pistas supusieron hace ahora 17 años una obra de unos 12.000 euros a fin de sustituir a las que hubo a solo unos metros, en la plaza Albia de Castro. «Hay otras pistas por la ciudad, a las que también habría que dar una vuelta», explican, aunque la reivindicación principal toma forma en las Chiribitas, donde insisten una y otra vez en que se trata de una cuestión de voluntad y no de dinero. «Escritos ha habido muchos, pero por lo visto las cosas del Ayuntamiento van despacio, y queremos que se nos escuche como vecinos de Logroño que somos, por lo que reclamamos un sitio digno», sentencian.