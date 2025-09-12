El Ayuntamiento de Logroño destina 60.000 euros para restaurar la iglesia de San Bartolomé Conrado Escobar ha subrayado esta mañana durante la firma del convenio con la Diócesis «el compromiso por mantener nuestro patrimonio»

María Aguirre Logroño Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:00

En el Caso Antiguo de Logroño se encuentra una plaza que da nombre a la iglesia de San Bartolomé. Su construcción, que se remonta al siglo XII, le convierte en la más antigua de la capital riojana. Su tipología románica puede verse en la planta, los tres ábsides y parte de la torre. Sus muros, pilares adosados y crucerías sencillas corresponden a un siglo después. Sin embargo, el paso de los años deja huella. Por esa misma razón, y con el objetivo de «restaurarla y conservarla», el Consistorio ha firmado esta mañana un convenio con la Diócesis para destinar 60.000 a aquellas reformas más prioritarias.

«En el corazón de nuestra ciudad atesoramos espacios que cuentan nuestra historia y muestran señas de identidad que hablan de nuestros valores», así ha explicado el edil, Conrado Escobar, la firma del convenio. Uno que trata de dar «continuidad al firmado el año pasado para restaurar la torre de Santiago El Real». Para él, la iglesia de San Bartolomé muestra el «valor religioso de Logroño y trasciende a lo artístico, turístico y emocional». Por ese motivo, la firma del convenio no sólo será una restauración y conservación de la iglesia, sino también una forma de «conservar el patrimonio histórico-artístico de la capital riojana».

El delegado diocesano de Patrimonio Cultural, Jesús Ignacio Merino, ha resaltado la «disponibilidad y colaboración del ayuntamiento por tener en cuenta las necesidades que presenta San Bartolomé, que es un elemento muy singular dada su antigüedad». Asimismo, ha explicado que «los 60.000 euros irán destinados a aquellas necesidades más urgentes como la eliminación de xilófagos, sustitución del programador de campanas, renovación de los equipos de vigilancia, consolidación de morteros de cal en la sala alta y un repaso de la cubierta con limpieza de canales».

Sin embargo, Merino ha aclarado que, «si encontramos otra línea de subvención, ya estamos tenemos todo el informe para seguir interviniendo y que se conserve lo mejor posible».

Principales intervenciones

Las actuaciones previstas en San Bartolomé forman parte de un proyecto global que tiene como presupuesto aproximado unos 170.000 euros. Además de las actuaciones prioritarias, también tendrán lugar estas tres:

Carpinterías y accesos: restaurar los exteriores de madera en la sacristía nueva, el portón principal y la cancela de ingreso.

Fachadas: restauración integral de los lienzos Oeste y Sur, con limpieza en la sillería, reposición puntual de piedra y rejuntado con mortero de cal, así como también de la portada principal.

Otras mejoras futuras: consolidación de muros de la torre, limpieza de paramentos pétreos, mejora del acceso a la torre, actualización de la instalación eléctrica e iluminación, y restauración progresiva del patrimonio mueble.

En base a este último punto, Conrado ha adelantado que el año que viene también se llevará este tipo de proyecto a la iglesia del barrio El Cortijo. Una idea que a Merino le ha parecido «adecuada, porque se trata de dar continuidad a un convenio anual que afecta a todas las iglesias históricas de Logroño».