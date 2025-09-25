Apoyo a cantantes locales y más baños públicos, en el Teléfono del Lector de hoy La sección de este jueves recoge varias críticas y alguna sugerencia

Dos meses con la fuente sin funcionar

La primera llamada cuyo contenido recogemos hoy señala que «después de llevar más de un año pidiendo que limpien la fuente que hay al final del bulevar de Avenida de la Paz, en Logroño, resulta que en vez de limpiarla la dejan sin funcionamiento y lleva así casi dos meses, parece que eso es lo más fácil».

Baños públicos en vez de multas

«Todos los años pasa lo mismo, incluso todos los fines de semana pasa lo mismo», dice el próximo mensaje. «Somos madres y padres de hijos e hijas en edad de salir a divertirse y nuestra queja es que estamos hartos de que no se abastezca a la ciudad de Logroño de baños públicos para que nuestros hijos tengan la opción de no mear en la calle sobre todo estos días de tanta aglomeración de gente y que la única solución que se plantee es la multa desmedida. Estamos hartos de que nos achicharren a multas sin dar solución al problema. Estas multas no son educativas son abusivas», indica la llamada. Y en la misma se formula una pregunta: «Con la cantidad del importe recaudado a lo largo de tan solo este año por este motivo ¿No se ha obtenido suficiente dinero para abastecer a la ciudad de baños públicos?».

El ingreso en la unidad de lactantes

La lectora nos cuenta que entra en la unidad de lactantes del Hospital San Pedro y se encuentra «unas condiciones inhumanas para acompañar a un bebé. Di a luz hace tanto solo 15 días y tuvieron que ingresar a mi hija en lactantes. En una sala común separada por cristaleras, sin intimidad, donde solo puede entrar un acompañante, sin baño, sin nada para comer y durmiendo en un sillón. La mayoría de bebés que ingresan son pequeños, por lo que las madres acabamos de dar a luz y tenemos que usar un baño común del rellano que está bastante lejos, sin una ducha, sin una cama donde descansar. No son condiciones cuando aún estás recuperándote del parto, por eso, pedimos habitaciones con cama para el acompañante».

El riego de calles

«Todo lleno de gente y se ponen a regar las calles del centro a las doce del mediodía. Parecía agua con detergente porque resbalaba mucho. ¿No tienen otro momento para limpiar? Hace años lo hacían de noche o de madrugada», apunta el mensaje.

Más apoyo a los artistas riojanos

La siguiente comunicante se fija en que «casi 194.000 euros para el concierto de Mikel Izal es una cifra más que suficiente para poder pensar que también se puede invertir en nuestros artistas riojanos. Por ejemplo, haber puesto un escenario digno para Víctor Puri el miércoles en la Plaza del Mercado, lugar emblemático de Logroño. Y todo así... Menos mal que es un gran artista y nos hizo disfrutar aunque solamente las primeras filas lo pudieron ver. Con un escenario de medio metro de altura, se pueden imaginar».

Parques desolados

«Ayer paseé por los dos nuevos parques, el de Las Tejeras, y el del Camino. Qué decepción. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero allí para luego abandonarlos a su suerte? Qué espacios perdidos. Una desolación total», termina el mensaje.

... y La Guindilla Vallado roto en el Parque del Iregua de Logroño

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el Parque del Iregua de Logroño. En esta zona, asegura, «tras la riada del pasado mes de marzo se produjeron unos desperfectos en el vallado de la orilla del río Iregua, que pasados seis meses siguen sin ser reparados». Todo ello «muestra una gran dejadez por parte de las administraciones públicas», critica.

