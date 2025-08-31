LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La pasarela entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor, abierta desde este lunes

La apertura, realizada tras las obras de rehabilitación será parcial: los usuarios tendrán que utilizar las rampas que se encuentran a ambos lados hasta que el acceso por las escaleras esté operativo

La Rioja

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:14

La pasarela sobre la vía del tren entre las calles Gonzalo de Berceo y Fuenmayor de Logroño volverá a estar abierta al tránsito peatonal y ciclista desde este lunes tras los trabajos de rehabilitación realizados en su estructura metálica.

La apertura no será total. El Ayuntamiento ha informado que como el acceso por las escaleras todavía no está operativo, los usuarios tendrán que utilizar las rampas que se encuentran a ambos lados, mientras que los ciclistas y los vehículos de movilidad personal deberán de hacerlo caminando.

De hecho, proseguirán los diferentes trabajos en la pasarela. Estos se prolongarán en las próximas semanas, pero no suponen ningún riesgo de seguridad.

Sobre las obras

Las actuaciones de mejora en la pasarela, que cuentan con un presupuesto de 469.686,74 euros y están siendo realizas por la empresa Construcciones Mariano López Navarro, contemplan la reparación de los daños en la estructura, la sustitución de elementos como peldaños y descansillos dañados, barandillas y anclajes, así como la sustitución del vallado existente por otro que mejorará la seguridad tanto de los viandantes como a la hora de evitar la caída de objetos a la vía del tren.

También se ampliará la anchura de rampas y peldaños y se mejorará la iluminación gracias a la instalación de luminarias de tecnología LED. Con esta actuación, «largamente demandada por los vecinos del entorno», se mejorará la seguridad de viandantes y ciclistas, además de adecuar la pasarela a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

