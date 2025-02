«Una vergüenza, cerezas argentinas a 22 euros. ¡Qué tiempos de la huerta de Varea!»

La Rioja Logroño Miércoles, 12 de febrero 2025, 10:36 Comenta Compartir

Una rampa adaptada para la Esdir

Una petición muy concisa para empezar la sección de hoy: «Espero que instalen una rampa de acceso a la Esdir para sillas de ruedas. Es increíble que no exista una entrada cómoda para las personas que lo necesitan. Saludos», expresa de manera concisa.

Contenedores de Cofradía del Pez

Explica que tiene problemas de movilidad y que han desplazado los contenedores de la calle Cofradía del Pez. «Tengo que tirar las cosas en una papelera. Ya sé que no está bien, pero es que no puedo moverme mucho porque soy mayor», expone.

Productos caros y de muy dudosa calidad

«El otro día compré en una tienda de frutas varios productos por valor de 30 euros, o sea, una barbaridad. Los plátanos estaban reventados. Pues eso es lo de menos, lo que yo básicamente quería apuntar era que compré unas pocas cerezas a 22 euros el kilo. Ya había comido en Navidad unas pocas a 17 euros. Las de 17 euros eran de Chile. Y las de 22 euros, aparte de que este señor es un carero, son de Argentina... Desde luego en calidad competir con la cereza del Jerte o con la de la huerta de la Rioja. O sea, es que no tiene color. Muy redondas, muy coloradas, pero de sabor... cero», expone. Y encuentra una conexión con las relaciones comerciales con Mercosur. Me gustaría saber en qué nos vamos a beneficiar de esos contactos comerciales. Si es para exportarles a ellos, bien; pero como sea para importarles, desde luego yo no vuelvo a comprar cerezas a 22 euros al kilo ni a 10. ¡Qué tiempos de la huerta de Varea!», dice melancólico.

Un saludo a todos los emigrantes

«A todos aquellos que vinieron de fuera y nos están atendiendo, ayudando, haciendo la vida más cómoda y fácil... Gracias. Gracias a esos galenos migrantes que me atienden y curan. Gracias a esos barrenderos que limpian nuestras calles, portales y casas. Gracias a ellos por cuidarnos a nosotros, a nuestros abuelos y padres, a esos que nos atienden en el mostrador de la terraza de los bares, a los que hacen nuestra vivienda y arreglan nuestros cachivaches estropeados. Gracias a todos. Muchas gracias a los ucranianos, a los rumanos, a los polacos, a los hispanos, a los chinos, a los pakistaníes...», enumera antes de dar cera a todos los «que se envuelven en una falsa bandera de patriotismo», zanja.

«Que arreglen el Espolón»

Entiende esta vecina de Logroño que «la concha de El Espolón está en mal estado, especialmente la pérgola que la envuelve. También creo que los jardines podrían exhibir un mejor aspecto» y acaba: «Por favor, es una plaza bonita y últimamente está fatal».

«Usan al pueblo para enchufarse ellos»

«A ellos va dirigido este mensaje», arranca el lector. Es para todos esos que se meten en las listas electorales como lanzadera para colocarse en el Gobierno de La Rioja, y luego, una vez que lo han conseguido, abandonan su pueblo, sus cargos y no se preocupan de nada. Solo se preocupan por ellos. Ya estamos hartos ya de toda esta gente», señala.

«No tienen suficiente con grafitear todo el mobiliario urbano de Logroño –fachadas, ventanas y persianas de viviendas de bajos– que ahora empiezan con los árboles de parques y calles de la ciudad», denuncia un lector. «¿Cuándo piensan ponerse en serio y duros con este tema? Busquen soluciones ya. Y no tiemblen, los ciudadanos de bien se lo agradeceremos», termina.

