El Teléfono del Lector

Velocidad en la circunvalación

El lunes, a primera hora de la mañana, se volvieron a producir dos accidentes en la circunvalación con camiones y coches, cuenta el primer lector de hoy. «No son casos aislados. En la circunvalación de Logroño se producen accidentes de forma habitual. Como usuario diario de la misma y vecino que observa desde casa la circunvalación, veo como la gente se pasa los límites de velocidad por el arco del triunfo. Opino que se debería limitar a 60km/hora. Pero si no, lo mínimo es regular con más radares fijos el máximo de 80. Que las autoridades competentes pongan solución antes de que ocurra una desgracia», dice.

Integración de la casa en el entorno

Sobre los proyectos riojanos que optan a los premios de arquitectura, un mensaje se refiere a una Casa construida en Ezcaray, donde la normativa dice tonos pastel y tejado marrón oscuro. «Yo no veo tono pastel y el tejado es gris oscuro. No dudo del diseño y estilismo, pero en la zona queda... No se ha respetado la integración con el entorno», opina.

El reloj de la Bene

«Desde el corte de luz en toda España, el reloj de la antigua beneficencia no funciona. A ver si lo ponen en marcha», señala un lector en su llamada.

La parada de los autobuses municipales

«A los autobuses municipales les cuesta aparcar junto al bordillo, bajar el chasis o abrir la puerta delantera para facilitar la bajada de personas mayores o con problemas deambulatorios con el menor riesgo posible. Esto le costó a mi mujer ocho horas en Urgencias», apunta un comunicante.

«Por si aparecen las llaves de mi coche»

«Saqué a pasear al perro por el parque de San Miguel y perdí las llaves de mi coche, un Audi. Si alguien las encuentra, que por favor me las deje en el bar Nebraska de Club Deportivo. Muchas gracias», dice resignado.

¿Ayudas al estudio hasta los 35 años?

Al hombre le ha sorprendido gratamente que se pueda ayudar a los estudiantes «que vayan a salir a estudiar fuera y los padres no puedan pagarlo», cuenta él. «Es sensacional», opina, aunque tiene una duda al respecto y se relaciona con la edad a la que alguien puede acogerse. ¿De los 18 a los 35 años? Con 35 años yo tenía dos hijas. No creo que tenga que pagar con impuestos a una persona para que estudie a esta edad. Lo demás es una buena idea, pero hasta ahí».

Turismo, sí, pero controlado y sin abusar

El turismo tiene pros y contras, según explica el siguiente comunicante. «Cuando muchos ciudadanos y muchas ciudades están protestando y poniendo un canon por la afluencia masiva de turistas de bajo nivel aquí lo fomentamos. Dejan dinero, sí, pero va a parar a unos pocos y, el resto a chiflar a la vía, a pagar la limpieza y el aumento de los residuos y a sufrir más borracheras, más inseguridad, más atascos, menos tranquilidad. Más problemas para los pagafantas de la ciudad. Cuidadito con la gallina de los huevos de oro que nos puede complicar la vida pero mucho. Turismo sí, pero controlado y sin abusar. Cuando otros vuelven, Logroño y La Rioja va».

Un descuento para las familias de la UDL

La lectora hace un llamamiento a la UDL y a su presidente para que se planteen hacer un descuento a las familias numerosas de su cantera. «En la equipación, la cuota anual... Estaría bien ya que lo necesitamos», remacha.

... y La Guindilla Aceras de El Campillo «invadidas» por hierbas y ramas

«Las aceras del barrio del Campillo están invadidas por las hierbas y ramas que sobrepasan el vallado de los solares y los responsables del Ayuntamiento están en la higuera», critica un lector. «Es el fiel reflejo de lo que les importan algunos barrios». Añade que «harían mejor en no perder el tiempo con entregas de distinciones y dedicarlo a tener Logroño presentable».

