El Teléfono del Lector

Ciclistas en peligro

Hoy abre las sección Roberto para denunciar que ayer mismo por la tarde, yendo trabajar en bicicleta en Logroño, una conductora estuvo a punto de atropellarle cuando atravesaba la carretera por el carril-bici cerca de la rotonda de la calle Clavijo. «Al lado de ese bar que tiene una terraza descomunal anclada al suelo y ha ocupado la mitad del parque», contextualiza. «La mujer llevaba un coche gigantesco y pegó un frenazo chirriante», relata para censurar lo que vino después. «Le recriminé que viniera a toda velocidad sin prestar atención, bajó la ventanilla y me insultó como si no hubiera mañana». «Cuando terminen la absurda conexión de bicis que están haciendo en la zona y el número de ciclistas crezca, va a ver más de un herido», preconiza recordando que también hay decenas de niños que pasan por el mismo punto.

Diferentes posiciones sobre Santa Teresita

La siguiente llamada ahonda en una de las polémicas más encendidas de las últimas semanas: el futuro de Santa Teresita. Diego telefonea para responder a otra comunicante que censuraba el lenguaje «como de sindicalistas y políticos» de quienes se oponen el cambio de uso de la parroquia. «Más bien es al revés», prologa. «Quienes no dicen la verdad son los que están intentado dejar pasar el tiempo para que todo se diluya». Añade que «hemos intentando dialogar, pero el obispo no ha sido valiente y no nos ha escuchado ni admitido otras opciones» «Ni los sacerdotes de la diócesis sabían nada al respecto», acota.

Deficiencias sanitarias

Lucía cuestiona «por qué la sanidad riojana está tan mal y hay que esperar meses para tener cita con cualquier especialista». «¿Es que al Gobierno le interesa que nos hagamos todos un seguro privado?», se pregunta para recalcar que la sanidad «es vital y hay que cuidarla y tener control».

Matorrales sin podar

Estela pone el acento en por qué no se ha podado la vegetación en Logroño, en la zona del paseo del Prior donde se sueltan los perros, cuando el año pasado a estas alturas «estaba todo impecable». «Los matorrales salen a la acera, y con este calor puede haber un incendio», avisa.

Un concierto «pésimo»

Desde Fuenmayor, Raúl califica de «pésimo» el concierto de Juan Magán que se programó hace unos días en esta localidad. «Para empezar –recapitula– montaron una barra enorme para que la gente consumiera sin parar, ya que la actuación estaba prevista a las 20.00 horas de la tarde y no empezó hasta las 22.00». «Además, el artista salió ronco y solo estuvo en el escenario como tres cuartos de hora», agrega para indicar que «para colmo, al final había que volver por un camino oscuro, con el consiguiente peligro».

Pan para palomas y suciedad en la calle

Desde Logroño, José relata que una señora mayor –«es fácil de identificar porque va con dos perros, uno de ellos siempre suelto»– vacía cada día una gran bolsa con restos de pan en los jardines de la plaza de los Derechos Humanos para alimentar a las palomas. «Sabe que está mal, porque lo hace cuando cree que nadie la ve». Y añade:«Lo peor es que así genera una enorme cantidad de suciedad, tanto por los propios desechos como por los excrementos que dejan las palomas y los otros 'seres' que acuden a la comida».

Agradecimiento al personal de Aspace

Como colofón, Maribel quiere dar las gracias a todo el personal de Aspace –desde la presidenta hasta los trabajadores de la casa residencia de Juan Lobo– por «su increíble profesionalidad, atención y cariño con todos los usuarios».

... y La Guindilla La «intransitable» Calleja Vieja en el barrio de La Estrella

Un vecino de la Calleja Vieja, en La Estrella, se queja de que «no hay manera de poder pasar con los coches.» Los «socavones» convierten el tramo en «intransitable». Y asegura que «estamos hartos de dejar quejas en el Ayuntamiento y en el 010. Aquí vive gente mayor, que solicita taxis que se ven mal para entrar. Lo mismo que si se necesita una ambulancia», lamenta.

