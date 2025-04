El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Domingo, 6 de abril 2025, 10:48 Comenta Compartir

Okupas en Logroño

La primera llamada del día deja la vivencia de una vecina de Logroño que dice empatizar con todos aquellos ciudadanos que sufren el tema de los okupas en sus propios pisos o en los de al lado. «Empatizo mucho con la señora que el otro hacía referencia a este tema, porque yo he sido también una persona que ha sufrido de primera mano ese comportamiento», explica. Cuenta que estuvieron año y medio sin pagarle y que, cuando las autoridades desalojaron el piso, se topó con que se habían llevado todos los muebles. «Del salón, cocina, habitación... No habían dejado nada», puntualiza. «Los ciudadanos de a pie no deberían pagar esos desperfectos», remata.

«Que nos los cuiden y que paguen»

La siguiente llamada continúa por la misma línea que la anterior. En este caso, una vecina de la capital riojana quiere expresar su opinión sobre los alquileres. «A veces es complicado optar por esta alternativa, porque, en muchas ocasiones, cuando lo haces te dejan el piso destrozado», expone. «Y lo único que pedimos quienes alquilamos nuestros pisos es que nos los cuiden y nos paguen», afirma disgustada.

Descontento en el barrio Madre de Dios

«He recibido en mi domicilio información sobre el presupuesto participativo de 2026, donde se menciona el eslogan 'Tu decides en tu barrio'. Sin embargo, en los barrios Madre de Dios y Ballesteros no estamos contentos con cómo se está gestionando esta iniciativa, porque vamos a ser la única zona de bajas emisiones hasta la fecha en Logroño», argumenta la siguiente remitente. A esa afirmación añade un agradecimiento sobre otro aspecto: «La vida está muy cara y ha sido buena opción subir el salario mínimo interprofesional para los trabajadores básicos».

Heces de canes en los parques

La siguiente llamada muestra el descontento con el comportamiento de algunos dueños de perros en Logroño. «En los jardines de alrededor del parque Princesa Leonor hay excrementos y los dueños deberían hacerse cargo de recogerlos, porque esta zona y jardines no son específicos para estos animales», considera. «Se trata de un espacio donde los niños juegan, algunos de ellos son pequeños y pueden estar más sobre el césped, por lo que se trata de un foco de suciedad, infección y mal hacer por parte de algunos ciudadanos para la buena convivencia entre todos», comenta el lector.

«Había una papelera justo al lado»

Los excrementos de los animales son los protagonistas de la sección de hoy. En esta ocasión, es una vecina de Logroño la que se queja de lo que se encontró durante un paseo por la avenida Club Deportivo. «Había excrementos en uno de los árboles y justo había una papelera al lado», lamenta al hacer referencia al escaso civismo de esos dueños.

Queja sobre el tren y las terrazas

La última llamada del día aborda dos temas. La vecina que se pone en contacto con esta sección habla, en primer lugar, de la supresión de uno de los trenes que partían hacia Madrid los fines de semana. «Si queremos turismo, no se debería haber quitado», considera para dar paso a continuación a un tema totalmente diferente, pero que también ocupa mucho espacio en las páginas de los periódicos, las terrazas. «Hay algunas que están muy bien ubicadas, son amplias y vistosas, pero hay otras que no lo son tanto e incluso llegan a tapar algunos comercios», reseña. «Estos también tienen que vivir y ser vistos por los ciudadanos», concluye.

... y La Guindilla Basura entre algunas terrazas de Bretón de los Herreros

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Bretón de los Herreros de Logroño. Allí, según apunta esta lectora, se acumulan residuos «en algunas terrazas que no abren en todo el invierno». De no revertirse esta situación, «este verano las ratas y las palomas se pondrán contentas», añade preocupada mientras solicita «que vigilen más las terrazas».

