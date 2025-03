El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Domingo, 16 de marzo 2025, 10:16 Comenta Compartir

Pasos de peatones con gran pendiente

Comenzamos hoy la sección con la llamada de una lectora que quiere denunciar que los pasos de peatones en el entorno de la Asociación Igual a ti, la Universidad y el polideportivo La Ribera tienen una gran pendiente. «Se forman charcos, es muy difícil manejar sillas de ruedas, con el riesgo de que las personas puedan caer de ellas. Seguro que hay una forma de solucionarlo rápidamente», concluye.

Contratos con poco margen y peor calidad

Continuamos con otro lector que quiere mostrar su opinión con respecto al tema de Ocio Sport y las piscinas de Lardero. «Más valdría que la Administración dejara de sacar concursos a puro precio contratando empresas y servicios cada vez con menos margen y peor calidad, donde los trabajadores son los primeros en sufrirlo. Esto se ve en todos los contratos de servicios de todas las Administraciones, especialmente limpieza y seguridad», asegura en su comentario.

En contra de los datos de Logrostock

La siguiente llamada la hace una vecina de la capital riojana que, además, acudió como vendedora a la Feria Logrostock celebrada recientemente en el Espolón logroñés. Afirma que los datos del balance de dicha feria ofrecidos por el Gobierno regional no se ajustan a la realidad, porque «sí que es verdad que se vio mucha gente por el paseo, pero no se hicieron muchas compras». «El sábado fue un desastre por la lluvia, había gente, pero sin bolsas de haber comprado». Además añade que el evento contó con casi 60-70 expositores menos que otros años y que quizá por ello se incluyeron, en esta ocasión, puestos de alimentación y comida. «Considero que si es una feria principalmente textil, no tiene porqué mezclarse con productos de alimentación», finaliza.

Agradecimiento a la Policía Local de Alfaro

La siguiente llamada la efectúa un vecino de Alfaro, que quiere agradecer a la Policía Local del municipio por el control del tráfico que viene realizando últimamente en el colegio el Amor Misericordioso a la hora de las entradas y salidas de los niños del centro, sobre todo teniendo en cuenta la problemática que se origina en la zona a esas horas. «Creo que se está haciendo una buena labor por su parte, ya que el tráfico era un desastre al ir a dejar a los niños al colegio y al recogerlos», asegura. Y añade: «Agradecemos que, en la medida de lo posible, estén allí echando una mano».

Gracias por devolver una cartera perdida

Continuamos con otro agradecimiento. Un lector quiere agradecer que todavía quede gente honrada por el mundo, ya que recientemente perdió su cartera. No se había dado cuenta del extravío hasta que le llamó la Policía para que fuera a recogerla. Y es que una mujer la había encontrado y la había entregado en las dependencias policiales. Por ello quiere dar las gracias a esta buena ciudadana.

Atascos matinales en la circunvalación

Finalizamos con la llamada de una mujer que desde Logroño quiere expresar su queja por los enormes problemas de tráfico que hay por las mañanas en la circunvalación para incorporarse al desvío que lleva al Hospital San Pedro o hacia el barrio de Los Lirios. Afirma que a las horas de entrada a los trabajos y los colegios se crea tal atasco que se forman filas y retenciones para incorporarse al citado desvío hasta en los carriles de la izquierda, con coches parados en todos ellos, problema que se agudiza aún más en los días de lluvia. «Cualquier día vamos a tener un disgusto serio con este problema», termina.

... y La Guindilla Contenedores que «invaden» el paso de peatones en Logroño

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la logroñesa calle Padre Marín, 13, donde se colocaron unos contenedores «por las obras en Cigüeña que desde el principio, invadían el paso de peatones e impedían la visibilidad». A pesar de que los trabajos «han terminado desde hace tiempo, siguen sin ser trasladados a su lugar de origen», dice este lector que espera una solución.

