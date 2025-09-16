Varios jóvenes asustan con un arma falsa a vecinos de Nalda La Guardia Civil denuncia a un vecino de Logroño por portar y exhibir una pistola de aire comprimido en la vía pública.

La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil han denunciado a un vecino de Logroño tras ser sorprendido en la vía pública portando y exhibiendo una pistola de aire comprimido en la vía pública.

Varios vecinos alertaron de la presencia de un grupo de jóvenes en una zona de Nalda que, con una actitud sospechosa, preguntaban por casas vacías mientras uno de ellos portaba lo que parecía ser una pistola.

De manera inmediata, varias unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana se trasladaron hasta el lugar de la incidencia, logrando localizar en las calles de la localidad a los jóvenes implicados. Estos se encontraban gritando y presentaban un evidente estado de embriaguez, lo que generó alarma entre los vecinos.

Durante la intervención, los agentes les practicaron un cacheo superficial, localizando en poder de uno de ellos una pistola de aire comprimido. Al ser interceptados, los jóvenes manifestaron a los agentes que utilizaban el arma para disparar a latas y negaron estar buscando viviendas. Según ellos, únicamente estaban de paso por el pueblo con la intención de pasar la noche y divertirse con la pistola que les fue intervenida.