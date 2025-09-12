Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete Varios particulares alertaron en la tarde de hoy a SOS Rioja del precipitado de una persona en la calle Avenida de Lobete, en Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:17

Una persona ha fallecido este viernes tras precipitarse al vacío desde un piso en la calle Lobete de Logroño. El suceso ha tenido lugar cerca de las 21.00 horas y ha provocado gran revuelo en la zona.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó de inmediato el protocolo de intervención, dando aviso a Policía Nacional y Policía Local. Asimismo, se movilizaron recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos de Logroño, así como la carpa de intimidad y el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de atención psicológica de Cruz Roja.

