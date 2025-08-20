Incendio en el Bingo de Murrieta, que se encuentra en obras
El siniestro ha obligado a cortar un carril de la céntrica calle logroñesa mientras actuaban los bomberos
La Rioja
Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:43
Un incendio que se ha originado a mediodía de este miércoles en el Bingo de Murrieta, actualmente en obras, ha obligado a cortar el carril de bajada hacia la fuente de la céntrica calle logroñesa mientras actuaban los bomberos.
Hasta el lugar han acudido, además de los Bomberos de Logroño, Policía Local y una ambulancia, aunque su servicio no ha sido necesario ya que no se han producido víctimas.
Tras sofocar las llamas, los bomberos han comenzado las tareas de ventilación del local ante la mirada de numerosos curiosos.
