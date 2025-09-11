LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro

El fuego está controlado y el dueño de la parcela está recibiendo asistencia sanitaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:44

Un incendio agrario ha afectado en la tarde de este jueves a una parcela en Alfaro, en el linde de la Ruta Jacobea del Ebro en la salida del municipio hacia Rincón de Soto. El fuego está controlado, perimetrado y en vías de extinción y los bomberos están refrescando la zona con el apoyo del helicóptero. El hortelano, dueño de la parcela, ha recibido atención sanitaria ya que hasta el lugar ha acudido una ambulancia.

Sin que se conozcan las causas que lo han originado, el fuego ha aprovechado la sequedad del terreno para avanzar y devorar una buena parte de superficie, instantes en los que se temía porque se extendiera a las casillas. Hasta el lugar han acudido tres camiones de bomberos del CEIS-Rioja y también el helicóptero Mike Sierra del CARIF Rioja, además de bomberos forestales y los voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil y Cruz Roja.

Con esos medios movilizados desde las 17.40 horas, la recomendación de los Bomberos Forestales de La Rioja es que no se acerquen al lugar los vecinos para no exponerse al peligro dada la situación de emergencia de la que se trata. Algunos de ellos se han asustado al ver la columna de humo que se ha producido en el primer momento.

