Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra El fallecido, al parecer por causas natural, se encontraba en un polígono de Gijón junto a su perro

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:35 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

Un camionero de Calahorra, de 51 años de edad, ha sido hallado muerto este jueves en el interior de su vehículo, en el polígono de Bankunión, en Gijón. El fallecido, según informa el periódico El Comercio, ha sido localizado en torno al mediodía de hoy dentro del camión después de que no se presentase a descargar la mercancía, como tenía previsto hacer a primera hora de la mañana.

Hasta el lugar de los hechos, en la calle Laminación, se han desplazado lbomberos para posibilitar la apertura del vehículo, así como efectivos sanitarios, que únicamente han podido confirmar el fallecimiento. En el interior del camión se encontraba también el perro del fallecido, al que los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios le han dado agua y le han atendido hasta la llegada del lacero municipal.

Según El Comercio, las primeras investigaciones apuntan a una muerte natural. El fallecido, aunque era natural de Calahorra, residía en Tudelilla y trabajaba como autónomo.

Temas

Gijón

Tudelilla