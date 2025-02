Un coche recorre más de 200 metros cuesta abajo sin freno de mano

L. R. Viernes, 7 de febrero 2025, 10:32 Comenta Compartir

No es algo tan raro. Uno se baja del coche y, con las prisas, se olvida de accionar el freno de mano. Si hay suerte y el coche está en un sitio llano, no pasa nada. Pero si lo has dejado en una cuesta abajo, el coche puede aparecer en cualquier otro lugar.

Es lo que le ha pasado a un vecino de Murchante, en Navarra, cuyo coche recorrió 200 metros libremente, sin conductor, hasta que la forma de la calzada, que hacía una ligera curva, lo llevó a una pequeña acequia tras llevarse unas señales por el camino.

EL suceso se quedó en un susto y no hubo daños personales. Pero el vehículo se llevó un buen golpe.

