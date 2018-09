Sordo pide al Gobierno que «mueva las piezas» para acabar con la reforma laboral Unai Sordo, en una visita anterior a La Rioja / Antonio Díaz Uriel El máximo responsable de CCOO visita Logroño para participar en un curso de la UR LA RIOJA Logroño Jueves, 27 septiembre 2018, 14:39

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido hoy al Gobierno que «mueva las piezas» y «no se escude en que no hay mayoría parlamentaria» para modificar la reforma laboral.

Sordo, en una rueda informativa en Logroño recogida por la agencia Efe, ha añadido que «ya no estamos en tiempos de declaraciones, sino en tiempos que requieren de actuaciones», y «el Gobierno no se puede escudar en que no hay una mayoría parlamentaria para modificar la reforma laboral porque tampoco la había en materia de pensiones y ahora ya sí la hay».

El dirigente de CCOO ha asegurado que el Gobierno tiene que «explorar qué partes de la reforma laboral se pueden cambiar y a CCOO le consta que hay partes centrales de la misma que se pueden modificar y sobre las que hay mayoría parlamentaria».

Para él, hay tres partes que se pueden modificar al haber ya una mayoría parlamentaria, como son el tratamiento de la ultractividad, la prevalencia de los convenios de empresa respecto a los sectoriales y el hecho de impedir que las empresas subcontraten para pagar hasta un 30 % menos de salarios.

«Solo estas tres medidas suponen una enmienda muy importante a la reforma laboral de 2012 y hay mayoría parlamentaria» para acometerla, ha enfatizado Sordo.

En este contexto, ha pedido al Gobierno que «mueva las piezas», y ha dicho que «el resto de partidos también se tendrán que retractar» y decir «qué opinan de que en este país se pueda despedir sin causa económica».

«No aceptamos ese fatalismo de que, cómo no hay mayoría, no se hace nada y se van apurando los tiempos», ha recalcado Sordo, quien ha dicho que «antes de final de año tiene que quedar claro qué partes de la reforma laboral se pueden modificar de forma inmediata».

Ha precisado que «CCOO no se conforma con la modificación o derogación de estos tres aspectos y aspira a modificar el resto de la reforma», pero es consciente de que, respecto al resto, «hay dificultad para hacer una mayoría parlamentaria».

El dirigente de CCOO, quien hoy ha viajado a Logroño para participar en un curso de verano de la Universidad de La Rioja y reunirse con la dirección del sindicato en esta comunidad, también se ha referido a que «el sistema fiscal tiene que replantearse en este país».

En su opinión, «España tiene un recorrido amplio de mejora de la corresponsabilidad fiscal».