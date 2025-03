Pilar Criado, médica radióloga y exconcejal del Ayuntamiento de Logroño, despliega sobre la mesa las notas de su última conferencia. Hay un nombre subrayado: Pandora, ... la diosa griega que abrió una caja y desencadenó todas las desgracias. La mujer arrastra ese estigma desde hace milenios y, pese al avance de la revolución feminista, hay instituciones especialmente impermeables. Criado, portavoz de la organización Revuelta de Mujeres en la Iglesia, reclama que la igualdad real derribe por fin los muros vaticanos.

– ¿Por qué a la Iglesia católica le cuesta tanto admitir que las mujeres puedan acceder al sacerdocio?

– Por toda la historia que tenemos desde el mito de Eva, que ya designa a la mujer como algo peligroso, mediante la cual entra el pecado. Desde ahí no hemos avanzado. San Agustín no hace sino incrementar la distancia entre el hombre y la mujer. La razón que se aduce es que no tenemos físicamente el cuerpo de Jesús.

– Y, sin embargo, hay confesiones cristianas que sí admiten el sacerdocio femenino.

– Exactamente. Las teologías están avanzando, como lo estamos haciendo las teólogas feministas. Nos estamos dando cuenta de todos los mitos que nos han enseñado. En la Edad Media la gente no sabía leer y la catequesis se realizaba por imágenes. Eva siempre aparecía medio desnuda y con la serpiente, para recalcar que la mujer era peligrosa. Todo eso no se ha corregido a lo largo de los siglos. En la teología nunca se incluía a la mujer: solo a los apóstoles, la patrística... Únicamente, en la Edad Media, hubo un grupo de mujeres, las beguinas, que no quisieron adaptarse a este régimen de discriminación. Pero acabaron como acabaron: en la hoguera o metidas en un convento.

– Volvemos entonces a la pregunta anterior: ¿por qué otras confesiones cristianas sí han logrado superar estos mitos?

– Porque esas confesiones no tenían el celibato. Los sacerdotes podían casarse. Esa presencia de una mujer al lado de un sacerdote ayuda a romper esta barrera. Aquí no hay forma por culpa del clericalismo, que ha sido incluso denunciado por el Papa. El resultado del sínodo, en el que teníamos grandes esperanzas y en el que Francisco introdujo con voz y voto a mujeres, no ha sido suficiente. Una de las cosas que ha quedado pendiente del sínodo es la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia católica.

– Antes de caer enfermo, el Papa nombró a una mujer, Simona Bambrilla, al frente de un dicasterio (un departamento) de la Iglesia. Es la primera vez que eso sucede. ¿Es suficiente?

– Es un mensaje. Hasta ahora solo habían sido cardenales y obispos. Sin embargo, en estos momentos no solo está Bambrilla, también tenemos a una mujer llevando las finanzas de la Santa Sede y a otra ejerciendo el cargo de alcaldesa del Vaticano (la máxima autoridad civil del Estado Pontificio). Son mensajes, pero no suficientes.

– ¿La crisis de vocaciones tan aguda que sufre la Iglesia no debería ayudar a que las mujeres accedan al sacerdocio?

– Pues no hay manera. ¡Están tan imbuidos de clericalismo! Francisco dice que el papel de la mujer en la Iglesia no es de servicio, sino de servidumbre. Las ves en las iglesias haciendo funciones que no hace el hombre: barrer, lavar, ayudar a los curas, ir a por los recados... Todavía nos queda mucho, pero no perdemos la esperanza. Estamos en plena lucha. También nos preguntan qué hacemos en esta Iglesia. Pero esta es la nuestra, la Iglesia de Jesús, que se acercó a las mujeres y fue muy criticado por ello. No queremos otra Iglesia, sino transformar esta.

– ¿El Papa Francisco les ha defraudado?

– Nos ha dado esperanzas, pero no ha acabado la obra. Comprendemos que, rodeado de tantos cardenales, de tantos obispos y sacerdotes, para él haya sido imposible. Ahora que está enfermo no sabemos lo que pasará.

– Aunque supere la crisis, tiene ya 88 años. ¿Cómo afronta este momento de posible cambio?

– Tenemos esperanza. Ha renovado casi el 75% de los cardenales que van a estar en el cónclave. Uno de ellos es el antiguo obispo de La Rioja, Omella.

– Precisamente, en una entrevista con este periódico, el ahora cardenal Omella dijo que, por cuestiones de dogma, era más fácil para la Iglesia acabar con el celibato de los curas que admitir a las mujeres en el sacerdocio. ¿Se puede cambiar eso?

– Se puede cambiar perfectamente. Ahora que las mujeres acceden a todo, mantener su discriminación va en contra del Evangelio. El Papa abrió el Derecho Canónico para que las mujeres pudieran celebrar las lecturas y administrar la comunión. Son grietas que se van abriendo y de las grietas salen flores.

– ¿Es optimista?

– Yo no sé si lo veré, por mi edad, pero tengo muy claro que lo conseguiremos.

– ¿Dependerá mucho del próximo papado?

– Totalmente. Y también dependerá de la lucha de las mujeres.

– Gerardo Cuadra decía que la Iglesia necesitaba una reforma profunda y que este era el asunto capital. ¿Hay más curas que les apoyen?

– Sí. No muchos, pero los hay.

– Usted es una histórica militante socialista y ahora incluso preside el PSOE de La Rioja. Cuando ve que grupos como Vox levantan la bandera del cristianismo, ¿qué piensa?

– Nosotros decimos que practican un cristianismo que no es evangélico, y con eso está todo dicho. Lo que debemos seguir es el Evangelio y a Jesús.

– Y la pregunta inversa. ¿Alguna vez se ha sentido en su partido mirada con sospecha por su profesión de fe?

– Hace muchos años sí porque la Iglesia había estado muy vinculada con Franco. Pero en este momento existe incluso un grupo federal de cristianos socialistas, cuya presidenta es Rosa Aguilar. Es más, ahora te diría que el partido tiene confianza en nosotros.