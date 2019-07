Romero: «El PSOE debe tener muy claro que no nos vamos a dejar humillar» Juan Marín La diputada de Podemos en el Parlamento riojano alude a la sesión de investidura nacional: «Nuestro voto hoy no podía tener otro sentido» BELÉN MARTÍNEZ-ZAPORTA Logroño Jueves, 25 julio 2019, 19:21

La diputada de Podemos en La Rioja, Raquel Romero, ha querido expresar a través de la cuenta oficial del Twitter del partido en la región su opinión respecto a la postura de Podemos, la abstención, en la segunda votación de investidura fallida de Sánchez como presidente del Gobierno.

«Hemos demostrado una vez más nuestra coherencia y nuestro compromiso con la gente de este país. Hoy hemos dicho lo mismo en el Parlamento de España que en el de La Rioja. Nuestro voto hoy no podía tener otro sentido», ha explicado sobre el voto de sus compañeros en Madrid. «Los votos de Unidas Podemos no valen ni más ni menos que los de otros partidos. El PSOE debe tener muy claro que no nos vamos a dejar humillar», ha puntualizado. «Nuestro deber es trabajar para hacer realidad lo que nuestros votantes e incritos nos han pedido, un gobierno de coalicción, progresista, para nuestra tierra y para España», ha añadido Romero.

Su éxito va a ser el nuestro«

Además, la diputada ha querido referirse a los últimos días en los que se han reunido los socialistas con Podemos y las informaciones que se han hecho públicas: «Entendemos que en toda negociación hay momentos duros que no siempre se pueden transmitir a la opinión pública de la manera más correcta y más rápida toto lo que está sucediendo, especialmente, cuando el adversario tiene todas las herramientas mediáticas y operan en contra de la minoría, nosotros». Para concluir que «si hay un momento en el que la confianza en los compañeros y compañeras, la unidad de acción y la cohesión interna son fundamentales es en mitad de un proceso de negociación». «Por eso, desde La Rioja, queremos mandar toda nuestra confianza y nuestro apoyo a los compañeros y compañeras que están trabajando para conseguir el gobierno de coalicción. Estamos seguras de que su éxito va a ser el nuestro»