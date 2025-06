La Rioja es la región donde más subió la vivienda usada en el primer trimestre

El precio de la vivienda mantiene su espectacular escalada en el año 2025. Los indicadores advierten del incremento del valor de los pisos de ... segunda mano, que en el primer trimestre del año se anotó en La Rioja una subida, la mayor de todo el país, que alcanza el 14,3%, cuando la media nacional se queda en el 12,3%. Tras los datos riojanos, las tablas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística sitúan en segundo y tercer lugar a Aragón (14,2%) y Andalucía (13,8%).

Esto en lo que respecta a la vivienda usada porque, en el caso de la obra nueva, por el contrario, La Rioja es la tercera comunidad en la que menos crece el precio en el primer trimestre del año, con un aumento del 8,9%, con Cantabria (7%) y Galicia (8,3%) como las regiones en las que más se contuvieron los precios de los pisos nuevos. Con todo, en términos generales, La Rioja se alza hasta la cuarta posición nacional con un aumento medio de los precios que afectan a la vivienda del 13,2%, sólo por detrás de Melilla y Andalucía (ambas con el 14% más) y Murcia (13,3%).

Estos datos confirman una tendencia al alza nada sorprendente para el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Óscar Martínez Solozábal: «Es lo que esperábamos. No vemos que se haya puesto en marcha ninguna medida que pueda contener el precio de la vivienda». «Mientras los ayuntamientos no saquen suelo susceptible de edificar, no habrá cambios», sostiene Martínez Solozábal, que atribuye las abultadas cifras en materia de vivienda usada a la escasa oferta: «Sube la vivienda de todo tipo, pero al haber muy poca obra nueva, los clientes se inclinan por la usada, que es muy limitada, por lo que los precios no se estabilizan». A esto se une la corta disponibilidad de pisos de alquiler que, lejos de haberse beneficiado de la supuesta protección que debía aportar la Ley de Vivienda, «ha empeorado las cosas», señala el experto. Por eso, muchos interesados en el alquiler desisten y optan por la compra, lo que tensiona el mercado y genera un embudo de alta demanda para muy poca oferta.

Sin medidas ni suelo

Subraya Martínez Solozábal que el mercado nacional edifica unas 90.000 viviendas al año y que harían falta, al menos, el doble, por lo que el déficit se va acumulando, en una coyuntura de altos precios que responde a múltiples factores: «Políticamente no se hace nada, el poco suelo que hay disponible es muy caro y hay demasiada burocracia e impuestos».

El escenario de este primer trimestre de 2025 dista mucho de la situación del mercado inmobiliario de hace diez años. En aquel momento, el precio de la vivienda usada se contraía un 1,5%, habida cuenta de una tendencia bajista en los años previos, tan castigados por la devastadora crisis económica y financiera. Tras unos ejercicios de caídas en los precios de la vivienda, el último en registrar descensos fue 2015 para luego, a partir de 2016, contabilizar una escalada que no ha tenido descanso y que sigue imparable.