Revisiones médicas «sin previo aviso», en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este viernes en las obras en la Glorieta de Logroño y en el balance de las fiestas de San Mateo, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Viernes, 10 de octubre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Una calle de primera que no lo es

Se abre sección con la llamada de una vecina de la capital que se muestra indignada por la falta de un paso de peatones en una de las zonas de Logroño. Ella cuenta que «avenida Solidaridad es calle de primera para pagar impuestos, pero llevamos mucho tiempo –desde la anterior legislatura– para que pongan un paso de cebra». Un mensaje que finaliza diciendo que «es una calle de primera, pero con servicios de tercera, porque además está llena de porquería».

Sin cobertura en la calle Labradores

La segunda llamada llega también de otra logroñesa para comunicar que «en la calle Labradores no tenemos cobertura». «Contactan conmigo de citas médicas y no puedo atender las llamadas. Me llama algún familiar y tampoco, o hablas y se cuelga», cuenta. «Así llevamos mucho tiempo, un año», agrega. Un problema que dice estar en «toda la zona y necesitamos soluciones».

«Vaya cambios en torno a la Glorieta»

Sorprendida dice estar la lectora que telefonea a continuación, con el resultado de la obra de la Glorieta «que no ha hecho otra cosa que cambiarle la cara al paso de peatones con Portales, pero pasan los mismos coches, con lo que la mejor conexión peatonal de la que se hablaba no está nada clara». Como tampoco la ve «en el tramo que se ha cubierto de adoquines entre el IES Gallarza y el Círculo Logroñés porque los vehículos siguen pasando igual. Dado que los peatones ahora cruzan por cualquier sitio, lo único que ha pasado es que ha aumentado el peligro. Vaya cambios».

Una revisión médica sin previo aviso

«He llamado para otra consulta y, cuando he preguntado en qué fecha me tocaba revisión del cáncer de mama, mi sorpresa ha sido cuando me han dicho que esta misma semana, cuando no he recibido ninguna carta», explica.

Agradecimiento a una matrona del San Pedro

Verónica desea dar las gracias a la matrona Natalia Gómez «por su impecable profesionalidad y por encarnar con absoluta fidelidad la filosofía del Hospital San Pedro, siendo un ejemplo del compromiso humano y sanitario que enorgullece al logotipo de La Rioja». Como explica, «durante todo el proceso del parto, mostró una disposición constante, una escucha activa y una empatía ejemplar, adaptándose a las necesidades de la madre y facilitando cada etapa con respeto, paciencia y sensibilidad; su apertura a distintas posturas y su manera de hacer partícipe a la madre en todo momento reflejan una atención centrada en la mujer y en el bienestar del bebé». Y concluye: «Por su excelente atención, implicación y vocación, considero que su labor merece ser reconocida públicamente o recompensada con una condecoración de honor, en agradecimiento a la calidad humana y profesional que aporta día a día al San Pedro y al sistema sanitario riojano».

Un «desastre» con un solo responsable

Pasados los sanmateos, Gonzalo se pregunta «¿dónde está Miguel Sáinz?». El lector recuerda que en la rueda de prensa de balance de las fiestas no estuvo presente, cuando era una cita ineludible. «Quizás –supone– porque fueron un desastre y solo gracias al trabajo de peñas, asociaciones de vecinos y casas regionales salvaron los muebles». «Menos días de fuegos, el fracaso del Espacio Peñas, el concierto de Mikel Izal a precio 'de oro', hinchables de pago, desorganización en las carrozas, colas larguísimas para las calderetas...», enumera para exigirle «que dimita o pida perdón».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Una silla atada a una farola desde hace más de dos meses

Ampliar

A la altura del número 32 de la calle Pérez Galdós hay atada a una farola una silla de niño. «Lleva en el mismo lugar más de dos meses», explica el lector que envía la fotografía y que lo considera una «curiosidad». Los restos de la silla están sujetos con una cadena y nadie ha pensado que podría ser retirada ya que está claro que carece de utilidad y su propietario no la recogerá.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.