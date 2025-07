«Me quedé viuda hace cinco años y ahí empecé a sentirme sola»

María Aguirre logroño. Domingo, 6 de julio 2025, 08:32 Comenta Compartir

Irene se quedó viuda hace cinco años y empezó a vivir, por aquel entonces, con su único hijo en Santander. «Allí me di cuenta de ... que me sentía sola, porque cuando él se marchaba a trabajar yo no sabía qué hacer», explica. Ese momento fue un punto de inflexión para ella y volvió a su casa de Logroño.

Su hijo –que ya sabía cómo funcionaba el centro porque su padre había estado allí antes– le animó para que acudiera y se juntara con gente, pero no fue tan sencillo. Irene, muy reacia al principio, le comentaba a su hijo que «no lo tenía claro». «Si no me gusta lo dejo», añadía. A día de hoy confiesa sonriente que está «encantada y deseando durante el fin de semana que llegue el lunes para volver». Entre todas las actividades que realiza en el centro destaca «la sopa de letras» y, entre risas y miradas cómplices a Azahara, confiesa que «las que son con animales no me gustan mucho». Aunque para ella «la soledad es horrible», aquí en Logroño –además de acudir al centro de entre las 10.30 y las 16.30 horas– también queda con sus amigas. «Vamos al Parque Gallarza para tomarnos el cafecito y jugar a las cartas», cuenta con alegría. Una forma de vida que no deja de lado a pesar de padecer esclerosis múltiple. «Me lo diagnosticaron cuando tenía 32 años y, aunque estoy bien, es verdad que cada año me encuentro peor, más floja. Estar en el centro me ha venido de maravilla», finaliza.

