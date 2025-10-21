Educación eleva en 10,6 millones su presupuesto con el edificio de Medicina como mayor inversión La Rioja destinará el próximo año 428 millones a políticas educativas

La Rioja Martes, 21 de octubre 2025, 15:43 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja contará el próximo año con una partida de 478 millones de euros, de los que 428 se destinarán a actividades educativas, lo que supone casi 10,6 millones más que en 2025.

El titular del área, Alberto Galiana, ha comparecido este martes en el Parlamento de La Rioja para presentar los presupuestos de su área para el próximo año, ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

La inversión en educación ha crecido casi el 17% en los últimos tres años, al crecer desde los 366,65 millones de euros presupuestados en 2023. Galiana ha resaltado el «aumento histórico en la inversión de infraestructuras educativas en las que se trabajará durante el próximo año», para las que se destinará más de 19,3 millones de euros.

En concreto, se invertirán 2,35 millones de euros para la construcción y adecuación de los edificios que albergarán el nuevo Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja; y ñps otros 17 millones destinarán a centros de educación no universitaria, un 30% más que este año.

Así, ha cotado Galiana ha enumerado las obras de construcción de los nuevos colegios de Educación Infantil y Primaria en Pradejón y Agoncillo, por 11,2 millones de euros; el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra, al que se destina 800.000 euros; la ampliación del centro de Villamediana de Iregua, 500.000 euros; y la reforma y ampliación del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, con una inversión de 500.000 euros.

Además, se realizarán diversas obras de mejora en los institutos Gonzalo de Berceo de Alfaro, Celso Díez en Arnedo y Bartolomé Cossío de Haro; los colegios Virgen de Vico de Arnedo. San Prudencio del Albelda y el CEO Villa de Autol, así como la redacción de proyectos de los nuevos centros públicos en Nalda, Uruñuela, Varea y Ollauri.

Apuesta por la UR

Durante el próximo año, ha añadido, continúa con la senda de crecimiento en la financiación de la Universidad de La Rioja (UR), que alcanza la «mayor cifra histórica en inversión, con más de 53,5 millones de euros».

Con la finalidad de continuar fomentando la investigación universitaria, la Consejería de Educación y Empleo destinará el próximo ejercici casi 1,4 millones a distintos programas.

De esta cantidad, Galiana ha explicado que 960.000 se destinarán al Plan de Investigación, 130.000 euros se invertirán en los nuevos Institutos de Investigación de la UR, como el de Química (IQUR) y el de Computación Científica (SCRIUR).

Además, el programa Hermanos D'Elhuyar, destinado a la captación de talento en el ámbito de Ciencias de la Salud, recibirá otros 300.000 euros.

Gratuidad de 0 a 3 años

Respecto a la educación de 0 a 3 años, Galiana ha precisado que el próximo año se destinarán 12 millones de euros a través del Bono Infantil para «garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil», de la que La Rioja es pionera y «un referente para el resto del país».

El consejero de Educación ha mencionado otras ayudas de las que disponen las familias riojanas, como las becas de comedor escolar, a las que el Gobierno regional destina 3,52 millones de euros y para las que se han mejorado los umbrales de renta necesarios para su obtención, con el objetivo de que «puedan beneficiarse más familias de estas ayudas».