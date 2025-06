La Rioja late gracias a sus 7.000 donantes

Juan Marín del Río Logroño Martes, 17 de junio 2025, 16:42 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

En La Rioja unas 7.000 personas salvan vidas cada año gracias a las transfusiones realizadas con la sangre que han donado. Durante la mañana de este martes, representantes del Gobierno y del Parlamento de la comunidad han homenajeado a los riojanos que más veces han puesto su brazo para ayudar a otros. «La sangre no se puede fabricar, solo se obtiene a través de las donaciones. Es una forma de ayudar a la gente que no cuesta nada», ha comentado Vicente Gallarta, un donante que ha acudido a recoger el diploma otorgado a su mujer, Blanca Esther Anguiano.

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, ha agradecido a los premiados «por su generosidad, por su compromiso y por su ejemplo», además de recordar que «aunque nuestro sistema está plenamente consolidado, la demanda de sangre es permanente y creciente».

Felipe Mozún, un riojano de 86 años, es todo un ejemplo de altruismo. «He donado unos 36 litros de sangre, yo creo que alguien se habrá salvado gracias a las 80 donaciones que he hecho», ha bromeado con la seguridad de saber que muchísimas personas se han visto beneficiadas gracias a su generosidad. «Hay que donar sangre porque salva vidas y solo hace falta poner el brazo y perder medio litro que recuperas al día siguiente y has salvado una o dos vidas», ha añadido Mozún invitando a la sociedad a unirse. Un mensaje dirigido, especialmente, a los jóvenes, quienes considera que «tienen mucho miedo a las agujas y no hacen muchas donaciones».

Si Mozún es un modelo de donante de la tercera edad, Sergio Villoslada, un riojano de 36 años, lo es para los jóvenes. Acudiendo a donar desde los 19, Villoslada ha salvado la vida de más de 150 personas, un mérito por el que ha sido reconocido. «Sabía que muchas veces se daban premios como éste a los mayores donantes, pero yo no lo esperaba», ha admitido. La primera vez que donó sangre fue gracias a su madre, «que ya no podía hacerlo e insistió mucho en que fuera». Desde entonces no ha parado de repetir este gesto hasta hoy, donando «dos o tres veces al año».

Villoslada, al igual que Mozún, ha querido poner el foco en la sociedad riojana que todavía no dona sangre, pero que espera que «empiecen a hacerlo» pronto. «A los que tienen miedo a las agujas les pido que se informen porque es muy sencillo; menos doloroso que un tatuaje», ha señalado el riojano.

Algo con lo que concuerda el presidente del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos Sola, que cree que «existe un descenso progresivo de las donaciones de sangre, principalmente porque van cambiando las circunstancias». Una realidad no tan negativa como puede parecer porque, según Sola, «este dato responde al descenso de las transfusiones anuales, produciéndose así un equilibrio. No hay que sacar por sacar, sino que se tiene que compensar la necesidad con el número de donaciones», ha indicado el presidente antes de mandar un mensaje a la población.

«Ahora mismo el cero negativo es el único que tenemos en stock bajo, por lo que agradeceríamos a todos aquellos donantes cero negativo que se acercasen a donar. Les van a llegar mensajes, les vamos a llamar porque realmente lo necesitamos», ha expresado Sola.

