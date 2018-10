«Poner en duda la calidad o el prestigio de la UNED solo puede ser fruto del desconocimiento» La directora de la UNED en La Rioja, Penélope Ramírez, en uno de los laboratorios en el edificio de Barriocepo, 34 / Sonia Tercero Penélope Ramírez | Directora de la UNED en La Rioja «Nosotros hemos sido el modelo para las nuevas universidades que han ido surgiendo, así que algo bueno tenemos que tener», defiende Ramírez ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 29 octubre 2018, 14:03

A punto de cumplir dos años y medio al frente de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en La Rioja, Penélope Ramírez Benito (Logroño, 1978), conserva intacta la ilusión con la que llegó a la dirección de la entidad en mayo del 2016, un centro que cuenta con 60 tutores, cifra que se va a ampliar, y siete empleados de Administración y Servicios. «Me gusta trabajar desde lo público y para la sociedad», defiende esta doctora en Ciencias Humanas y Sociales, orgullosa del apoyo del millar de alumnos matriculados en la sede de la logroñesa calle Barriocepo, 34 hacia un modelo que funciona con éxito desde hace más de cuatro décadas. «Esto es sector público estatal y tenemos que tener una calidad que tiene que ser un ejemplo», asevera convencida Penélope Ramírez.

- 28 grados, másteres y doctorados, idiomas, el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años, más de mil alumnos matriculados para el curso 2018-19... ¿Es tan buena como se intuye la salud de la UNED en La Rioja?

- Yo creo que sí, no hay más que ver las tasas de renovación de matrículas. El año pasado tuvimos en torno a noventa egresados entre grados, másteres y doctorados y las plazas se vuelven a cubrir e incluso este año hemos ido en aumento. Hay másteres que se completan de inmediato y en otros hemos tenido que aumentar plazas debido a la demanda y por eso en algunos el plazo de matrícula se ha ampliado hasta el 31 de octubre.

- ¿Y la salud económica? El talón de Aquiles de la Universidad española, en mayúsculas y sin apellidos, suele ser la financiación.

- Tenemos el respaldo del Ministerio y también de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Logroño. ¿Podía ser mejor? Es evidente que sí, siempre queremos más para ofertar mejor servicio o renovar estas instalaciones o aumentar nuestras clases AVIP, que es nuestro sistema de videoconferencia y de grabación. No es un problema grave nuestro, pero nunca está de más una buena financiación.

- ¿Le han hecho daño a la UNED las universidades on line y la presencia en La Rioja de una de las más prestigiosas, la UNIR?

- La verdad es que no y nuestros números de matriculaciones lo demuestran. Hablamos de una universidad privada en un caso y una pública en el otro y, por tanto, tienen diferentes normativas y distintas reglas.

- ¿Y la Universidad de La Rioja?

- Tampoco, es otro modelo.

- ¿Cuáles son las fortalezas de la UNED en La Rioja a sus más de 40 años? ¿Tiene algo que envidiar a esas universidades más jóvenes?

- Nosotros hemos sido el modelo para esas universidades que han ido surgiendo, algo bueno tenemos que tener. Nuestras fortalezas son que los alumnos pueden acceder on line en directo o a través de grabaciones, pero, a la vez, tienen la orientación personal de los tutores. No voy a hablar de semipresencial, somos on line, pero con la fortaleza de esa atención personalizada. Otra de nuestras ventajas es que no tenemos una nota de corte porque estamos para dar ese servicio de formación y educación, y tampoco hay un número mínimo de créditos en los que el alumno se tenga que matricular porque muchos tienen que cuidar a familiares o trabajar. Son personas que hacen esto porque quieren formarse y entendemos que no tiene que ser un sufrimiento, sino un disfrute.

- ¿También hay debilidades? ¿Esa educación a distancia que da nombre a la institución ha provocado que a veces haya quien trate de ponerle etiquetas que busquen empañar el prestigio de este tipo de formación? Se lo pregunto con más crudeza, en estos tiempos con algunas universidades en el ojo del huracán, ¿hay quien intenta restar valor a los títulos de la UNED?

- Si se intenta hacer eso, solo puede ser desde el desconocimiento. Nosotros somos una universidad adscrita al Ministerio de Educación, esto es sector público estatal y tenemos que tener una calidad que tiene que ser ejemplo. Tenemos que pasar todos los controles y organizar y cerrar todo muy bien, como ha ocurrido para que nos acepten la nueva titulación de Criminología. Poner en duda nuestra calidad solo puede ser fruto del desconocimiento.

- ¿Cómo ha cambiado su método con las nuevas tecnologías?

- En La Rioja empezamos hace 41 años y UNED sede central hace ya 46, así que imagínese. Entonces se mandaban vídeos o se retransmitía por televisión y ahora es todo a través de plataforma on line. El alumno se puede conectar en directo o verla grabada pero también puede venir aquí físicamente a las clases AVIP que comentaba para conectarse aquí o estar presente en la clase que un profesor está dando en ese momento e interactuar con él, una posibilidad que también tienen los alumnos on line.

- Se felicitaba en la apertura del curso del respaldo de su alumnado. ¿Ha cambiado su perfil?

- Llega mucha gente joven. Se nota mucho que la generación de nativos digitales se va haciendo adulta y se están matriculando con nosotros porque están muy acostumbrados al entorno on line. Eso no quiere decir que no conservemos muchos alumnos con edades avanzadas, tenemos de todo. Nuestro alumno más joven aquí tiene 19 años y el de más edad, 80; y en otros centros de España te encuentras egresados con 83 y más y 'erasmus' que superan los 85.

- ¿Qué es lo que más demandan los alumnos riojanos de la UNED? ¿Los grados de siempre o los más novedosos, como Criminología?

- Criminología lo implantamos el año pasado y ha sido un éxito de alumnado porque es muy versátil.

Valijas electrónicas

- Desde hace años a la UNED le acompaña el Centro de Orientación Información y Empleo (COIE), imagino que hoy en día más necesario que nunca.

- Sí, desde sede central se ofrece una información muy valiosa y, además, se organizan ferias de empleo virtuales y presenciales.

- ¿Da sus frutos?

- Sí, sin duda. Está dando sus frutos el COIE y otro organismo que es el CUID, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, que oferta clases de más de setenta idiomas. El año pasado implantamos aquí el B2 de Inglés, ya teníamos el B1, y también el C1 y han sido un éxito total. Es un título propio que otorga una certificación reconocida en el sistema universitario español y europeo. Se decidió ofertarlo por la demanda del alumnado, porque para nosotros es fundamental escuchar al alumno y atenderle. Se ofrece on line y presencial, aunque en ambos casos van a tener que venir aquí para el examen.

- El examen presencial es en todas las asignaturas, ¿no?

- Siempre, sí. El alumno tiene que examinarse aquí porque eso supone una garantía. Tenemos un sistema estupendo que es la valija electrónica, que consiste en que a la misma hora en las 61 sedes de España y en los 12 centros en el extranjero -Europa, África y América del Norte y del Sur- se abre con una clave para que se descarguen los exámenes todos los alumnos al mismo tiempo.

- Veo que los casi dos años y medio en el cargo no le han desgastado.

- Un periodo nuevo siempre se afronta con mucha ilusión y muchas ganas y esa ilusión la mantengo porque me gusta trabajar desde lo público y para la sociedad, considero que este es un servicio público que hay que ofrecer lo mejor posible.