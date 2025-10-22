La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología La asociación sostiene que La Rioja está dentro del grupo de Comunidades Autónomas con retrasos en el análisis de pruebas radiológicas

Cartel colocado en las salas de espera de radiología en el Hospital San Pedro y en el Carpa.

La Plataforma para la Salud Pública ha solicitado información a la Consejería de Salud sobre el servicio de Radiología «con motivo del conocimiento que hemos tenido de los retrasos del servicio en relación con la realización de pruebas y los informes correspondientes encargados por otros profesionales sanitarios».

La asociación invoca la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja para que se informe con detalle «dónde están los retrasos, a qué especialidades afecta, cuánta demora existe en la actualidad para informar los estudios radiológicos y, sobre todo, qué va hacer para resolver el problema dentro del servicio público».

Según afirma la Plataforma, La Rioja está dentro del grupo de Comunidades Autónomas con retrasos en el análisis de pruebas radiológicas y sostiene la asociación que esta tardanza supone «una demora innecesaria en el diagnóstico de nuestros problemas de salud, obliga a posponer su tratamiento y puede generar además complicaciones imposibles de predecir».

Privatización de Radiología

Explica la Plataforma que La Rioja «se ha caracterizado por recurrir a la privatización del servicio de radiología desde los primeros gobiernos del Partido Popular». Afirma que su privatización comenzó en 2004 con ERESA y continuó con Alliance Medical SL hasta que el gobierno autonómico de coalición lo volvió a integrar en el servicio público, «después de numerosas reivindicaciones de organizaciones políticas y sanitarias».

«La falta de especialistas en radiología parece ser la causa, a la que se debe añadir una gestión poco eficaz», proclama y dice que se ha privatizado el servicio de radiodiagnóstico con la empresa ATRYS «que opera en La Rioja de la mano del gobierno regional». Entre otras prestaciones, asegura la Plataforma, «ha contratado la interpretación de los estudios radiológicos con la emisión de sus correspondientes informes».

«La consejera de salud ha vuelto a las andadas privatizando parte del servicio de radiología antes de fortalecer el servicio público y llevando a la gran mayoría de los pacientes a esperas desesperantes que generan una inquietud manifiesta», critica la Plataforma.

Peticiones a Salud

De este modo, la plafaforma solicita que se facilite el número de radiólogos (plantilla real) que ejerce en la actualidad sus funciones en el Servicio Riojano de Salud y/o contratados por otros organismos, los retrasos cifrados en días para la realización del total de las distintas pruebas radiológicas en cualquiera de sus condiciones, los retrasos cifrados en días para la realización de los informes radiológicos en cualquiera de sus condiciones y cómo afectan al retraso en la definición del diagnóstico por cada una de las especialidades que los solicitan.

Además, se requiere la copia de los acuerdos o contratos realizados por cualquiera de los organismos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja con empresas que dedican su actividad a la radiología y radio diagnóstico, además de las copias de los contratos y/o acuerdos realizados por cualquiera de los organismos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de pruebas diagnosticas y emisión de informes radiológicos durante los fines de semana y coste económico.

«Dada la gravedad y de las posibles repercusiones que pueden tener sobre los pacientes», la Plataforma pide que no se consuman los plazos y las prorrogas para dar respuesta a este requerimiento y se facilite la información en el menos tiempo posible.

Elena Eguizábal: «Se lleva todo muy bien y a rajatabla».

Precisamente, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja, Elena Eguizábal, transmitió el lunes «un mensaje de tranquilidad» a las mujeres de la región respecto a los cribados del cáncer de mama porque «se lleva todo muy bien y a rajatabla».

Eguizábal así lo indicó en un encuentro informativo tras el encendido de las fachadas del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno de La Rioja de color rosa con el fin de visibilizar la enfermedad del cáncer de mama.