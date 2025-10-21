La AECC La Rioja manda un mensaje de tranquilidad sobre los cribados: «Se lleva todo a rajatabla» Este lunes se llevó a cabo el encendido de las fachadas del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno de La Rioja de rosa con el fin de visibilizar la enfermedad del cáncer de mama

Varios representantes de la política riojana frente al edficio de la Delegación del Gobierno iluminado de rosa.

La Rioja Martes, 21 de octubre 2025, 09:25 Comenta Compartir

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja, Elena Eguizábal, transmitió este lunes «un mensaje de tranquilidad» a las mujeres de la región respecto a los cribados del cáncer de mama porque «se lleva todo muy bien y a rajatabla».

Eguizábal así lo indicó en un encuentro informativo tras el encendido de las fachadas del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno de La Rioja de color rosa con el fin de visibilizar la enfermedad del cáncer de mama.

La presidenta animó a asistir a los cribados de cáncer de mama que hay en España, que están «muy institucionalizados» y que en La Rioja tienen un seguimiento «tremendo» y «no tenemos ningún problema».

«Que estén tranquilas las mujeres de La Rioja porque se lleva todo muy bien y a rajatabla», ha subrayado Eguizábal, para quien, «acudiendo a los cribados, el sinónimo de cáncer de mama es prácticamente curación», pero «para eso hay que estar atentos a los cribados y acudir».

Incidió en que «no se puede quedar ninguna carta de cribado de cáncer de mama sin acudir, como coloquialmente decimos, al camión a hacerse una persona la mamografía».

Eguizábal recordó que el pronóstico de curación del cáncer de mama es cercano al 90 por ciento, lo que se debe a «una prevención adecuada y a acudir a los cribados de cáncer de mama».

También reiteró un mensaje de «tranquilidad y de esperanza» porque en la lucha contra este tipo de cáncer se ha avanzado mucho en los últimos años y los tratamientos son tan buenos que se llegan a esos índice de supervivencia y dio las gracias al esfuerzo de toda la sociedad en cuanto a prevención, asistencia e investigación.

Mensaje de unidad y apoyo

En el encendido de las fachadas con la iluminación de color rosa acudieron, junto a Eguizábal y algunas «mujeres valientes supervivientes de cáncer de mama», los presidentes del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán; y del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Capellán respaldó el mensaje de Eguizábal y resaltó que la AECC riojana es una de las más activas de España y con un mayor número de voluntariado de acción.

Destacó la presencia de todas las instituciones unidas en el acto del encendido de las fachadas del Ejecutivo de La Rioja, primero, y de la Delegación del Gobierno, después, y abogó por la investigación, la prevención y el mensaje de esperanza ante la alta tasa de supervivencia, que «todavía tiene que seguir superándose».

Se trata de un mensaje de unidad, de apoyo y de estar todos con esas mujeres «valientes», que han luchado contra la enfermedad y que son supervivientes, a las que ha transmitido su apoyo, ánimo ya esperanza. EFE