La AECC La Rioja manda un mensaje de tranquilidad sobre los cribados: «Se lleva todo a rajatabla»
Este lunes se llevó a cabo el encendido de las fachadas del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno de La Rioja de rosa con el fin de visibilizar la enfermedad del cáncer de mama
La Rioja
Martes, 21 de octubre 2025, 09:25
La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja, Elena Eguizábal, transmitió este lunes «un mensaje de tranquilidad» a las mujeres de la región respecto a los cribados del cáncer de mama porque «se lleva todo muy bien y a rajatabla».
Eguizábal así lo indicó en un encuentro informativo tras el encendido de las fachadas del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno de La Rioja de color rosa con el fin de visibilizar la enfermedad del cáncer de mama.
La presidenta animó a asistir a los cribados de cáncer de mama que hay en España, que están «muy institucionalizados» y que en La Rioja tienen un seguimiento «tremendo» y «no tenemos ningún problema».
«Que estén tranquilas las mujeres de La Rioja porque se lleva todo muy bien y a rajatabla», ha subrayado Eguizábal, para quien, «acudiendo a los cribados, el sinónimo de cáncer de mama es prácticamente curación», pero «para eso hay que estar atentos a los cribados y acudir».
Incidió en que «no se puede quedar ninguna carta de cribado de cáncer de mama sin acudir, como coloquialmente decimos, al camión a hacerse una persona la mamografía».
Eguizábal recordó que el pronóstico de curación del cáncer de mama es cercano al 90 por ciento, lo que se debe a «una prevención adecuada y a acudir a los cribados de cáncer de mama».
También reiteró un mensaje de «tranquilidad y de esperanza» porque en la lucha contra este tipo de cáncer se ha avanzado mucho en los últimos años y los tratamientos son tan buenos que se llegan a esos índice de supervivencia y dio las gracias al esfuerzo de toda la sociedad en cuanto a prevención, asistencia e investigación.
Mensaje de unidad y apoyo
En el encendido de las fachadas con la iluminación de color rosa acudieron, junto a Eguizábal y algunas «mujeres valientes supervivientes de cáncer de mama», los presidentes del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán; y del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.
Capellán respaldó el mensaje de Eguizábal y resaltó que la AECC riojana es una de las más activas de España y con un mayor número de voluntariado de acción.
Destacó la presencia de todas las instituciones unidas en el acto del encendido de las fachadas del Ejecutivo de La Rioja, primero, y de la Delegación del Gobierno, después, y abogó por la investigación, la prevención y el mensaje de esperanza ante la alta tasa de supervivencia, que «todavía tiene que seguir superándose».
Se trata de un mensaje de unidad, de apoyo y de estar todos con esas mujeres «valientes», que han luchado contra la enfermedad y que son supervivientes, a las que ha transmitido su apoyo, ánimo ya esperanza. EFE