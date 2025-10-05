LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujeres con velo ante el Sagasta. Que dice que no como otros dicen que sí. Juan Marín
Un último repaso

Que cada colegio haga lo que quiera

Echar balones fuera es una política educativa fácil, pero irresponsable

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:29

Comenta

Jueves Pleno

Que cada colegio haga lo que quiera

Me gusta la idea de que cada colegio, o cada instituto, tenga un algo de autonomía. No todos han de ser iguales, y esa oferta enriquece después la elección de los padres, cosa de la que también soy firmemente creyente.

Que esa autonomía tiene sus problemas y sus límites es evidente. Y que en esa autonomía también se escudan a veces algunas autoridades educativas para ... quitarse de encima marrones que no quieren tocar ni con un palo de tres metros, pues también es evidente. Miren La Rioja, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  10. 10 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Que cada colegio haga lo que quiera

Que cada colegio haga lo que quiera